Rapperul Wiz Khalifa, audiat prin videoconferință în dosarul consumului de canabis de la festival. Ce le-a spus magistraților de la Curtea de Apel București – Surse

Rapperul Wiz Khalifa, care fusese condamnat la închisoare cu executare în urma consumului de canabis pe scena unui festival din România, a fost audiat, începând de la ora 16:00, prin videoconferință.

Wiz Khalifa ar putea scăpa de condamnarea la închisoare pentru consumul de canabis pe scena festivalului de la Costinești. Curtea de Apel București a admis contestația în anulare și rejudecă apelul DIICOT, rapperul urmând să susțină declarații prin videoconferință.

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Ar putea scăpa de condamnarea la 9 luni de închisoare

Wiz Khalifa și-ar fi recunoscut vina în fața magistraților și s-ar fi oferit să presteze muncă în folosul comunității în România. Rapperul încearcă să scape de condamnarea la 9 luni de închisoare primită după ce a fumat canabis pe scena unui festival din Costinești, arată Digi24.

„Din materialul probator administrat a rezultat că, la data 13.07.2024, în jurul orei 23:55, în timp ce se afla în incinta spaţiului de desfăşurare a festivalului de muzică din Costineşti, a deţinut, în vederea consumului propriu, fără drept, cantitatea de 18,53 grame cannabis şi o ţigaretă care conţinea cannabis”, afirmau procurorii.

După deschiderea dosarului penal, Wiz Khalifa a părăsit România. Deși a fost condamnat la 9 luni de închisoare și a fost emis un mandat de arestare, executarea pedepsei a fost anulată. Rapperul așteaptă acum decizia finală a Curții de Apel București.

Wiz Khalifa a fost trimis în judecată în 2024

Inițial, Tribunalul Constanța l-a condamnat pe rapper la o amendă penală de 3.600 de lei, însă DIICOT a contestat decizia. Rapperul fusese trimis în judecată în octombrie 2024 pentru deținere de droguri în vederea consumului propriu. Atunci, a declarat public că nu a intenționat să jignească România și că nu va mai repeta gestul.

În luna mai 2026, rapperul apărea că este dat în urmărire generală de Poliția Română. Vezi AICI.

După concertul de la Costinești, artistul fusese dus la audieri și percheziționat de polițiști și jandarmi. Asupra sa au fost găsite 18 grame de canabis. Rapperul a fost eliberat după declarații, dar DIICOT i-a deschis dosar penal.