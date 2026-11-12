Nicușor Dan s-a întâlnit la Dublin cu cancelarul german Friedrich Merz. Care au fost temele de discuție

Președintele Nicușor Dan și cancelarul german Friedrich Merz au discutat, la Dublin, despre bugetul UE, Republica Moldova și apărare, în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene.

Într-o postare pe Facebook, Nicușor Dan a detaliat temele discuției pe care a avut-o cu Friedrich Merz în marja Summitului Comunității Politice Europene.

„M-am bucurat să mă întâlnesc, în marja Summitului Comunității Politice Europene de la Dublin, cu cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, și să discutăm despre excelenta cooperare dintre România și Germania, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul Uniunii Europene.

Am abordat, de asemenea, teme de interes strategic comun, precum viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2035 și progresele Republicii Moldova în parcursul său de aderare la UE.

Discuțiile au vizat și consolidarea securității europene precum și dezvoltarea pe termen lung a industriilor de apărare și a capacităților militare ale celor două țări.

Aceste obiective sunt esențiale pentru asigurarea unei descurajări credibile pe Flancul Estic al NATO, în contextul intensificării incursiunilor dronelor și al amenințărilor hibride cu care se confruntă Europa”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.