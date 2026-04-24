Prima pagină » Actualitate » Doi bărbaţi din Argeş au fost trimişi după gratii pentru violenţă asupra femeilor

Doi bărbaţi din Argeş au fost trimişi după gratii pentru violenţă asupra femeilor

Luiza Dobrescu

Nici nu a fost promulgată bine Legea Femicidului, de către preşedintele Nicuşor Dan, că doi bărbaţi din Ştefăneşti-Argeş au ajuns în atenţia autorităţilor după ce au încălcat ordinul de protecţie.

Pe 22 aprilie, o femeie din Ştefăneşti a sunat la Poliţie şi a anunţat că soţul său, care nu are voie să se apropie de ea şi de copil, a apărut la poarta şcolii în care minorul învaţă.

„Cercetările au fost preluate de polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Ștefănești, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcare a măsurilor dispuse prin ordin de protecție provizoriu.
Din probatoriul administrat a rezultat că bărbatul în cauză, s-a deplasat la unitatea de învățământ unde învață copilul celor doi, unde a încercat să discute cu persoana vătămată, în împrejurarea în care impotriva acestuia fusese emis un ordin de protecție provizoriu ce îi împiedica în mod expres să ia legătura sau să se apropie de femeie.
După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță, a bărbatului în cauză, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentat în fața Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, cu propunere de luare a unei măsuri preventive”, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie Argeş.

Procurorii de la Parchet au prezentat persoana în cauză în fața instanței, iar Judecătoria Pitești a dispus arestarea preventivă a bărbatului, de 34 de ani,  pentru 30 de zile.

Şi-a agresat iubita minoră şi i-a spart telefonul

Un tânăr de 19 ani, tot din Ștefănești, a fost reținut de polițiștii care au fost sesizaţi că fi agresat o minoră de 17 ani și i-ar fi distrus telefonul.

A fost deschis un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, privind săvârșirea infracțiunilor de distrugere și violență în familie.

„Din cercetări a rezultat că cei în cauză ar fi avut o relație de concubinaj, iar pe fondul despărțirii, tânărul s-a deplasat la locuința acesteia, ar fi distrus telefonul și ar fi agresat-o pe minoră.

Cu privire la situația constatată, a fost parcursă procedura legală de evaluare a riscului, conform prevedereilor Legii 217/2003 pentru prevenirea și combarterea violenței domestice, fiind emis un ordin de protecție provizoriu, fără măsura monitorizării electronice.

În ziua de 23 aprilie, după administrarea de probatoriu și parcurgerea etapelor procesuale, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță, a tânărului de 19 ani, urmând ca în cursul zilei de astăzi, 24 aprilie, să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, cu propunere de dispunere a unei măsuri prevetive.

Cercetările continuă, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care faptele au fost săvârșite luarea măsurilor legale care se impun”, informează poliţiştii argeşeni.

La nivelul anului 2025, au fost trimise în judecată 1.217 de inculpaţi acuzaţi de diferite forme de violenţă în familie. La nivelul aceluiaşi an, au fost înregistrate 1.685 de victime ale fenomenului, consemnează Ministerul Public.

Numărul acestora a crescut, raportat la anul anterior, care înregistra 1.147 de inculpaţi gtrimişi în judecată şi 1.510 victime.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Nicuşor Dan a semnat pentru Legea Femicidului: „Un act de recunoaștere a unei realități dureroase”

Senatul a adoptat legea care pedepsește femicidul. Proiectul merge acum la Camera Deputaților

Recomandarea video

Citește și

