Senatul a adoptat legea care pedepsește femicidul. Proiectul merge acum la Camera Deputaților

Bianca Dogaru
02 feb. 2026, 19:25, Actualitate
Senatul României a adoptat legea pentru combaterea femicidului. Inițiativa schimbă modul în care statul tratează crimele comise împotriva femeilor. 

Legea definește clar femicidul ca uciderea unei femei din motive de gen. Femicidul este împărțit în trei categorii: intim, non-intim și indirect.

„Femicidul nu este doar o problemă a femeilor din România, ci una care privește întreaga societate. Cu toții am observat că numărul femeilor ucise a crescut alarmant. Discutăm despre prevenție, dar mai ales despre pedepse mult mai dure pentru cei care comit astfel de crime. Femicidul va putea fi sancționat cu închisoare pe viață, având în vedere numeroasele cazuri în care agresori eliberați din detenție au recidivat, ucigând din nou după câțiva ani. Deși România dispune de instrumente legale – precum ordinele de protecție și incriminarea violenței domestice – aplicarea lor este adesea deficitară. Este nevoie de instruirea polițiștilor și magistraților, de adăposturi funcționale pentru victime și de campanii publice care să schimbe mentalități”, a declarat Simona Spătaru, vicepreședinta Comisiei juridice din Senat.

Legea prevede pedepse mai dure pentru autorii acestor fapte. În cazurile grave, pedeapsa poate ajunge până la închisoare pe viață, mai ales atunci când agresorul este partenerul sau fostul partener al victimei.

Acțiunea penală va putea începe din oficiu în cazurile de violență de gen, fără plângere din partea victimei. Cresc și pedepsele pentru fapte precum violența domestică, amenințările, hărțuirea sau lovirile, considerate semnale care pot duce la un femicid.

”Doar anul trecut, zeci de femei din România au fost ucise. Nu pe stradă. Nu de străini. Ci în propriile case. De parteneri, foști soți, bărbați care au confundat iubirea cu posesia și controlul cu dreptul asupra vieții. Fiecare dintre aceste femei a cerut, la un moment dat, ajutor. Fiecare a fost, prea des, ignorată. Astăzi vorbim despre ele. Încercăm, cu o lege, să oprim un tsunami de crime. Pentru prima dată, România ar spune clar: uciderea unei femei pentru că este femeie are un nume și are consecințe. Aș fi vrut să nu fie nevoie de această lege. Dar realitatea ne-a forțat să ajungem aici”, a susținut in plenul Senatului Cynthia Păun, vicepreședinta Comisiei pentru muncă, familie și solidaritate socială din Senat.

Instituțiile statului vor monitoriza anual cazurile de femicid și vor publica rapoarte oficiale despre victime și agresori. Scopul este prevenirea acestor crime. Autoritățile vor avea obligația să protejeze copiii și persoanele aflate în întreținerea victimelor, după actele de violență.

Legea introduce și teme despre prevenirea violenței și egalitatea de gen în programa școlară. Senatul este prima cameră sesizată. Proiectul de lege merge acum la Camera Deputaților, care va da votul final.

