Nicuşor Dan a semnat pentru Legea Femicidului:

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat joi că a promulgat Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl preced.

Prin acest text de lege, statul român se angajează să protejeze femeile şi să garanteze o justiţie mai eficientă.

„Violența împotriva femeilor este unul dintre cele mai înjositoare și degradante comportamente. Acest tip de agresiune a fost mult prea mult timp fie ignorată, fie insuficient abordată, cu consecințe dramatice. De aceea, și ca un act de recunoaștere a unei realități dureroase pe care avem obligația să o îndreptăm, este extrem de necesară o lege care să stabilească pedepse aspre și să promoveze măsuri de prevenire a femicidului și a violenței domestice”, transmite Administraţia Prezidenţială.

Nicuşor Dan consideră că textul d elege are şi darul să garanteze siguranţa femeilor şi copiilor, în primul rând, prin prevenţie.

„Salut inițiativa parlamentarilor care au înțeles gravitatea acestui fenomen și au realizat modificările legislative care se impun. Această lege transformă angajamentul statului român de a garanta siguranța femeilor și copiilor într-un mecanism concret de prevenție, oferind autorităților instrumentele necesare pentru a interveni la timp, înainte ca violența să devină o tragedie. Este un pas deosebit de important către conștientizarea cauzelor abuzurilor și violenței îndreptate împotriva femeilor, dar și către o justiție mai eficientă, mai umană, care nu doar sancționează dur agresorii, ci înțelege și previne activ suferința celor mai vulnerabili dintre noi”, mai transmite preşedintele României.

