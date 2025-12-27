Un băiețel de 12 ani a devenit erou, după gestul făcut când mama sa a leșinat la volan. „A salvat viețile noastre și ale altora”

Zac Howells, un băiețel de 12 ani, și-a salvat atât viața lui, cât și pe a mamei sale, Nicola Crump, în timp ce se îndreptau, sâmbăta trecută, spre un târg de Crăciun, din Ebbw Vale, în sudul Țării Galilor, către aerodromul Wellesbourne din Warwickshire.

Copilul a reușit să preia controlul mașinii mamei sale și, astfel, să salveze „nenumărate vieți”, după ce femeia a leșinat la volan în timp ce mergea cu 100 km/h, informează publicația Metro.co.uk.

Mama sa, în vârstă de 37 de ani, a început să se simtă rău la volan și la scurt timp a leșinat, cu piciorul pe accelerație, înainte să poată trage mașina într-un loc sigur, pe drumul A40, în apropiere de Ross-on-Wye, în Herefordshire.

„Am plecat de acasă la 5:30 dimineața și totul era în regulă. Nu mâncaserăm micul dejun pentru că plănuiam să oprim la un Mc Donald’s pe drum. Am coborât geamul și am reușit să-mi dau jos haina. Simțeam că mi se face rău, eram leoarcă de transpirație. I-am spus lui Zac: «Mi-e rău, nu mă simt bine»”, a povestit femeia.

Ea încercat să tragă mașina pe marginea drumului, care avea două benzi pe sens, dar abia a reușit să facă acest lucru înainte de a leșina.

„Nu exista o bandă de urgență propriu-zisă, doar o mică zonă de acostament – așa că mai mult de jumătate din mașină a rămas pe banda de circulație. Ultimul lucru pe care mi-l amintesc este că a trecut un camion pe lângă noi. Apoi am leșinat, înainte să fi reușit să parchez mașina”, a spus ea.

În momentul în care a leșinat, femeia a rămas cu piciorul pe pedala de accelerație, iar mașina a început să prindă viteză și să traverseze benzile de circulație cu aproximativ 100 km/h.

Dar, în acel moment, Zac a reușit să se aplece peste ea, să preia volanul și să direcționeze mașina către zona verde de separare dintre sensuri, pentru a încetini vehiculul, apoi a sunat la numărul pentru situațiile de urgență.

„Mi-a fost foarte frică, dar știam că trebuie să fac ceva. Când eram la telefon cu 999, am văzut că abdomenul ei se mișca, așa că am știut că respiră”, a povestit băiatul.

Totodată, el a reușit să folosească butonul de pornire-oprire pentru a opri motorul, iar mașinile care treceau au putut să circule mai departe fără a fi nevoite să ocolească brusc.

Nicola a fost inconștientă timp de aproximativ opt minute și spune că următorul lucru pe care și-l amintește este că a văzut luminile albastre ale salvatorilor apropiindu-se de ea.

„Zac părea incredibil de calm. A oprit motorul pentru că mașina mea are un buton start-stop, iar când poliția a avut nevoie de sistemul de navigație, l-a repornit pentru a le indica drumul. A gândit extrem de rapid, este incredibil”, a spus mama băiatului.

Nicola a leșinat din cauza tensiunii arteriale scăzute și a fost trimisă la un cardiolog pentru investigații suplimentare, înainte de a se putea urca din nou la volan.

Ulterior, polițiștii din West Mercia l-au invitat pe Zac la sediul lor pentru a-i oferi un certificat de recunoaștere pentru curajul său.