Prima pagină » Actualitate » Un băiețel de 12 ani a devenit erou, după gestul făcut când mama sa a leșinat la volan. „A salvat viețile noastre și ale altora”

Un băiețel de 12 ani a devenit erou, după gestul făcut când mama sa a leșinat la volan. „A salvat viețile noastre și ale altora”

27 dec. 2025, 18:59, Actualitate
Un băiețel de 12 ani a devenit erou, după gestul făcut când mama sa a leșinat la volan. „A salvat viețile noastre și ale altora”
Zac, alături de polițiștii din West Mercia (FOTO - Facebook/Nic Fc)

Zac Howells, un băiețel de 12 ani, și-a salvat atât viața lui, cât și pe a mamei sale, Nicola Crump, în timp ce se îndreptau, sâmbăta trecută, spre un târg de Crăciun, din Ebbw Vale, în sudul Țării Galilor, către aerodromul Wellesbourne din Warwickshire.

Copilul a reușit să preia controlul mașinii mamei sale și, astfel, să salveze „nenumărate vieți”, după ce femeia a leșinat la volan în timp ce mergea cu 100 km/h, informează publicația Metro.co.uk.

Mama sa, în vârstă de 37 de ani, a început să se simtă rău la volan și la scurt timp a leșinat, cu piciorul pe accelerație, înainte să poată trage mașina într-un loc sigur, pe drumul A40, în apropiere de Ross-on-Wye, în Herefordshire.

„Am plecat de acasă la 5:30 dimineața și totul era în regulă. Nu mâncaserăm micul dejun pentru că plănuiam să oprim la un Mc Donald’s pe drum. Am coborât geamul și am reușit să-mi dau jos haina. Simțeam că mi se face rău, eram leoarcă de transpirație. I-am spus lui Zac: «Mi-e rău, nu mă simt bine»”, a povestit femeia.

Ea încercat să tragă mașina pe marginea drumului, care avea două benzi pe sens, dar abia a reușit să facă acest lucru înainte de a leșina.

„Nu exista o bandă de urgență propriu-zisă, doar o mică zonă de acostament – așa că mai mult de jumătate din mașină a rămas pe banda de circulație. Ultimul lucru pe care mi-l amintesc este că a trecut un camion pe lângă noi. Apoi am leșinat, înainte să fi reușit să parchez mașina”, a spus ea.

În momentul în care a leșinat, femeia a rămas cu piciorul pe pedala de accelerație, iar mașina a început să prindă viteză și să traverseze benzile de circulație cu aproximativ 100 km/h.

Zac, alături de mama sa / FOTO – Arhiva familiei

Dar, în acel moment, Zac a reușit să se aplece peste ea, să preia volanul și să direcționeze mașina către zona verde de separare dintre sensuri, pentru a încetini vehiculul, apoi a sunat la numărul pentru situațiile de urgență.

„Mi-a fost foarte frică, dar știam că trebuie să fac ceva. Când eram la telefon cu 999, am văzut că abdomenul ei se mișca, așa că am știut că respiră”, a povestit băiatul.

Totodată, el a reușit să folosească butonul de pornire-oprire pentru a opri motorul, iar mașinile care treceau au putut să circule mai departe fără a fi nevoite să ocolească brusc.

Nicola a fost inconștientă timp de aproximativ opt minute și spune că următorul lucru pe care și-l amintește este că a văzut luminile albastre ale salvatorilor apropiindu-se de ea.

„Zac părea incredibil de calm. A oprit motorul pentru că mașina mea are un buton start-stop, iar când poliția a avut nevoie de sistemul de navigație, l-a repornit pentru a le indica drumul. A gândit extrem de rapid, este incredibil”, a spus mama băiatului.

Nicola a leșinat din cauza tensiunii arteriale scăzute și a fost trimisă la un cardiolog pentru investigații suplimentare, înainte de a se putea urca din nou la volan.

Ulterior, polițiștii din West Mercia l-au invitat pe Zac la sediul lor pentru a-i oferi un certificat de recunoaștere pentru curajul său.

„Ne-a salvat viețile la propriu și, cine știe, și viețile altora. Slavă Domnului că a reacționat atât de rapid și a fost atât de curajos, pentru că amândoi am fi putut muri. Nu te pregătește nimeni pentru așa ceva! A fost pur și simplu incredibil – gândirea lui rapidă, calmul lui, modul în care a vorbit cu poliția, felul în care m-a liniștit. Nu a intrat deloc în panică. A fost extraordinar”, a mai spus mama băiatului, devenit erou.

Recomandarea video

Mediafax
Episod de iarnă severă în România: concluziile ședinței Comitetului ministerial pentru situații de urgență convocat de Ministerul Mediului
Digi24
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe front, luptând pentru Kiev
Cancan.ro
Ce interdicție a avut Mirabela Grădinaru în prima lună de președinție a lui Nicușor Dan. Fiica celor doi a pătimit cel mai mult
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Adevarul
Gest disperat al unui cabanier: „Plătiți cât vă permiteți. E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun”
Mediafax
O măgăriță este vedeta Operei din New York. Agent: „Este fabuloasă”
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
Cancan.ro
Cântăreața care urlă de durere după moartea lui Ion Drăgan. Mesajul crunt de adio: 'Ai fost jumătatea mea mai bună'
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
De ce aproximativ 90% dintre oameni raportează schimbări de personalitate după transplant?

Cele mai noi