Doi români au fost implicați într-un accident feroviar în Copenhaga. Oana Țoiu a făcut anunțul

Oana Țoiu | Foto - Mediafax

Doi români au fost implicați într-un accident feroviar în Copenhaga. Anunțul a fost făcut de ministra de Externe Oana Țoiu, printr-o postare pe Facebook.

Cei doi cetățeni români sunt bine, în afara oricărui pericol, a precizat oficialul român.

„În accidentul feroviar care a avut loc joi dimineață, 23 aprilie, în Danemarca, între localitățile Hillerød și Kagerup, la aproximativ 40 de kilometri nord de Copenhaga, au fost implicați și doi cetățeni români.

Sunt bine, în afara oricărui pericol.
Transmitem autorităților daneze mulțumiri pentru modul profesionist în care au ținut legătura cu noi și însănătoșiri grabnice celor răniți”, a transmis ministra de Externe Oana Țoiu, pe Facebook.

Știre în curs de actualizare!

