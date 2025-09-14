Doi români, un bărbat și o femeie, au murit – duminică după-amiază – într-un grav accident produs în Bulgaria O altă femeie, tot româncă, a ajuns la spital cu fracturi la picioare.

Accidentul s-a produs între localităţile Vaglevţi şi Voneşta, în apropiere de Veliko Tărnovo, iar Pasajul Republicii a fost închis.

Autoturismele sunt redirecţionate prin Pasajul Shipka, iar TIR-urile sunt nevoite să aştepte în coloană.

Potrivit primelor informaţii, în accident au fost implicate trei maşini cu numere de înmatriculare româneşti şi un camion, cauzele accidentului fiind deocamdată necunoscute, potrivit observatornews.ro.

FOTO – bgonair.bg