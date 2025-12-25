A murit celebrul cântăreț de muzică populară Ion Drăgan, în ziua de Crăciun

Este doliu în muzica populară românească. Artistul Ion Drăgan a murit azi, 25 decembrie 2025. Ion Drăgan a murit chiar după ce ar fi fost la colindat. Din primele informații, se pare că tatăl său l-ar fi găsit fără suflare în casă, conform Cancan.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a transmis un mesaj:

„În cei 25 de ani dedicați cântecului popular românesc, Ion Drăgan nu a alergat după glorie, ci a dorit, mai presus de toate, să câștige dragostea și respectul publicului. Din păcate, cunoscutul interpret de muzică populară s-a stins din viață în prima zi de Crăciun, lăsând în urmă un gol profund în sufletele celor care l-au cunoscut și apreciat.Muzica populară românească a pierdut un mare nume, un artist dedicat și un om care a trăit prin și pentru cântec. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace”.

Ion Drăgan a murit în casa sa, după ce, în noaptea de Crăciun, vorbise la telefon cu dirijorul orchestrei Ansamblului Profesionist Doina Gorjului. Vestea a șocat comunitatea din Oltenia, chiar în ziua de Crăciun, iar pe rețelele sociale au început să curgă mesaje de rămas-bun de la fani:

„Nu pot să cred așa ceva.. Drăgan Ion, Draganelu’ spune ca nu-i adevărat!” „Dumnezeu să-l odihnească în pace. Amintirea lui va rămâne vie. Sincere condoleanțe familiei îndurerate”. „De necrezut!!!! Nu îmi vine să cred! Nana Ion! Drum lin!!! Nu te voi uita!”, au fost unele dintre comentarii.

