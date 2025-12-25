Prima pagină » Actualitate » A murit celebrul cântăreț de muzică populară Ion Drăgan, în ziua de Crăciun

A murit celebrul cântăreț de muzică populară Ion Drăgan, în ziua de Crăciun

25 dec. 2025, 17:31, Actualitate
A murit celebrul cântăreț de muzică populară Ion Drăgan, în ziua de Crăciun

Este doliu în muzica populară românească. Artistul Ion Drăgan a murit azi, 25 decembrie 2025. Ion Drăgan a murit chiar după ce ar fi fost la colindat. Din primele informații, se pare că tatăl său l-ar fi găsit fără suflare în casă, conform Cancan.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a transmis un mesaj:

În cei 25 de ani dedicați cântecului popular românesc, Ion Drăgan nu a alergat după glorie, ci a dorit, mai presus de toate, câștige dragostea și respectul publicului. Din păcate, cunoscutul interpret de muzică populară s-a stins din viață în prima zi de Crăciun, lăsând în urmă un gol profund în sufletele celor care l-au cunoscut și apreciat.Muzica populară românească a pierdut un mare nume, un artist dedicat și un om care a trăit prin și pentru cântec. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au prețuit. Dumnezeu -l odihnească în pace”.

Ion Drăgan a murit în casa sa, după ce, în noaptea de Crăciun, vorbise la telefon cu dirijorul orchestrei Ansamblului Profesionist Doina Gorjului. Vestea a șocat comunitatea din Oltenia, chiar în ziua de Crăciun, iar pe rețelele sociale au început să curgă mesaje de rămas-bun de la fani:

„Nu pot să cred așa ceva.. Drăgan Ion, Draganeluspune ca nu-i adevărat!”

Dumnezeu să-l odihnească în pace. Amintirea lui va rămâne vie. Sincere condoleanțe familiei îndurerate”.

„De necrezut!!!! Nu îmi vine să cred! Nana Ion! Drum lin!!! Nu te voi uita!”, au fost unele dintre comentarii.

Autorul recomandă:

Au invitat un bărbat în casa lor de Crăciun și a rămas în familia lor timp de 45 de ani

Recomandarea video

Mediafax
Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina, singurele pe minus
Digi24
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
Cancan.ro
Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Crăciun sărbătorit în secret, în Coreea de Nord. Familiile riscă pedepse aspre pentru împodobirea unui brad
Mediafax
Cod portocaliu de viscol în zona de munte din județele Hunedoara și Caraș-Severin
Click
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
Digi24
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
Cancan.ro
-17 grade Celsius în România. Pe ce dată vine "iarna secolului", potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit că anotimpurile Pământului sunt ciudat de desincronizate
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 26 decembrie, de la ora 15.00
18:31
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 26 decembrie, de la ora 15.00
DEZVĂLUIRI SUA publică documente din mandatele președintelui George W. Bush. Ce spunea Vladimir Putin despre Ucraina și NATO încă din 2001
18:25
SUA publică documente din mandatele președintelui George W. Bush. Ce spunea Vladimir Putin despre Ucraina și NATO încă din 2001
VIDEO Mii de turiști se calcă în picioare ca să petreacă ziua de Crăciun, pe cea mai cunoscută plajă din Australia
18:09
Mii de turiști se calcă în picioare ca să petreacă ziua de Crăciun, pe cea mai cunoscută plajă din Australia
2025, anul cuceririlor rusești. Rusia susține că a capturat mai bine de 5.000 de km pătrați din pământul Ucrainei. Trump vrea pace cu orice preț. Zelenski are propriul plan. Cum arată după aproape 4 ani, războiul din Ucraina
17:56
2025, anul cuceririlor rusești. Rusia susține că a capturat mai bine de 5.000 de km pătrați din pământul Ucrainei. Trump vrea pace cu orice preț. Zelenski are propriul plan. Cum arată după aproape 4 ani, războiul din Ucraina
CONTROVERSĂ Bloomberg: Rubla rusească, în top 5 cele mai valoaroase active în 2025, alături de platină, paladiu sau aur. Ce investiții completează topul
17:37
Bloomberg: Rubla rusească, în top 5 cele mai valoaroase active în 2025, alături de platină, paladiu sau aur. Ce investiții completează topul
INEDIT Cum petrec Crăciunul Astronauții NASA de la bordul navei spațiale ISS. Meniul cinei festive este unul cu totul special
17:08
Cum petrec Crăciunul Astronauții NASA de la bordul navei spațiale ISS. Meniul cinei festive este unul cu totul special

Cele mai noi