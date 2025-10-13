Prima pagină » Actualitate » Doliu în showbiz-ul latino-american. Un prezentator TV a murit subit, la 41 de ani, după ce a făcut infarct

Doliu în showbiz-ul latino-american. Un prezentator TV a murit subit, la 41 de ani, după ce a făcut infarct

13 oct. 2025, 18:41, Actualitate
Doliu în showbiz-ul latino-american. Un prezentator TV a murit subit, la 41 de ani, după ce a făcut infarct
sursa foto: Instagram

E doliu în showbiz-ul latino-american. A murit Emilio Garcia, cunoscut de public și sub numele de scenă, Emilio Suenos. El a fost unul dintre cei mai charismatici și îndrăgiți prezentatori din ultimii ani.

Emilio Suenos avea doar 41 de ani atunci când inima i s-a oprit, în urma unui infarct provocat de complicații hormonale apărute după o procedură estetică.

Emilio Garcia urma un tratament hormonl complex, bazat, în principal, pe administrarea de testosteron, menit să corecteze anumite dezechilibre apărute după o intervenție estetică. Cu toate că părea o soluție medical temporară, organismal său a reacționat în mod neașteptat. Specialiștii susțin că hormonii pot să influențeze negativ funcționarea inimii, iar în cazul lui Emilio, tratamentele au dus la o mărire anormală a mușchiului cardiac și la afectarea plămânilor, fapt care, în final, a a generat un colaps cardiovascular.

Medicii au făcut tot ce au putut ca să-l salveze. Ei au recurs la transfuzii de sânge, la tratamente menite să elimine excesul de hormoni din corp și la proceduri de urgență, dar toate eforturile s-au dovedit a fi în Zadar. În ultimele sale zile, prezentatorul se confrunta cu episoade severe de insuficiență respiratorie, iar organismul său, epuizat, nu a mai putut să reziste.

sursa foto: Instagram

sursa foto: Instagram

O prietenă apropiată a povestit ultimele momente în care a vorbit cu el.

„Mi-a spus că nu mai poate respira, simte ceva diferit, nu ca o răceală. Era speriat și îmi trimitea mesaje audio în care se auzea cât de greu îi era să tragă aer în piept”, a mărturisit ea.

Emilio Garcia, un nume consacrat în televiziunea hispanică, și-a construit o carieră solidă bazată pe talent și naturalețe. Publicul îl iubea deoarece nu juca un rol, ci era el însuși, un om cald și plin de viață. Moartea sa a fost descrisă de colegi ca fiind o pierdere imensă, un gol pe care nu-l va umple nimeni”.

Doliu în magistratură. Un procuror din 'vechea gardă' a Laurei KOVESI s-a stins din viață. A instrumentat dosare faimoase, inclusiv ELODIA

