Sistemul judiciar românesc este în doliu. Procurorul Marian Gherman, fost anchetator DNA și DIICOT, care a făcut parte din „vechea gardă” formată în perioada Laurei Codruța Kövesi, a încetat din viață la doar 51 de ani.

Procurorul a instrumentat dosare celebre, inclusiv Carpatica, Trifa sau Elodia

De numele său se leagă dosare celebre, printre care cazurile Carpatica, ASF – Rușanu și Trifa, dar și anchete de omor – cum ar fi faimosul caz Elodia Ghinescu – și de corupție ce au ținut ani de zile prima pagină a presei.

Dosarul care l-a propulsat este Cazul Trifa. Venit la Arad în 2009, la ani buni de la moartea violentă a omului de afaceri Traian Trifa, procurorul a redeschis dosarul, potrivit stiripesurse. În scurt timp a dispus reținerea a doi suspecți: Florin Moldovan și Ovidiu Răchită. Cei doi au fost ulterior condamnați definitiv la 20, respectiv 18 ani de închisoare pentru omor calificat. Cazul Trifa a atras atenția presei naționale. marcând începutul ascensiunii lui Marian Gherman spre DNA.

Marile dosare de corupție: Carpatica și ASF – Rușanu

După succesul repurtat la Arad, Gherman a fost transferat la Direcția Națională Anticorupție, unde a instrumentat mai multe dosare complexe. Cel mai mediatizat caz a fost dosarul ASF – Carpatica Asig, fiind arestat preventiv fostul șef al Autorității de Supraveghere Financiară, Dan Radu Rușanu. Acesta a fost acuzat de constituire de grup infracțional organizat, favorizarea făptuitorului și folosirea influenței unei persoane care îndeplinește o funcție publică.

Rușanu a stat 4 luni în arest preventiv și alte 3 luni în arest la domiciliu, însă a fost achitat definitiv în 2017. După proces, acesta a dat în judecată statul român și a primit 70.000 de lei despăgubiri, reprezentând onorariile avocaților.

Fostul anchetator DNA, considerat un om exigent și corect, suferea de o boală gravă

Ionel-Marian Gherman, fost anchetator al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și al Parchetului de pe lângă Tribunalul București, a încetat din viață prematur la vârsta de 51 de ani, după o boală gravă. Trupul neînsuflețit a fost depus la Capela Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” Titan din București (B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 21A, sector 3).

În 2024, s-a pensionat din funcția de procuror la Parchetul Tribunalului București, iar în ultimele luni se confrunta cu probleme grave de sănătate. Foștii colegi îl descriu ca pe un profesionist riguros, dar dificil. Un magistrat cu „o memorie de dosar remarcabilă” și „o prezență impunătoare în sala de judecată”, spun magistrații.

„A fost un om exigent, dar corect. Nu făcea compromisuri și își asuma deciziile, oricât de riscante ar fi fost”, au mai spus surse judiciare apropiate.

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis luni un mesaj de condoleanțe, evidențiind activitatea îndelungată a magistratului și contribuția sa la anchete marcante din ultimii 25 de ani.

„Consiliul Superior al Magistraturii își exprimă profundul regret pentru încetarea din viață a domnului Ionel – Marian GHERMAN, fost procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească!”, se arată în mesajul transmis de CSM.

