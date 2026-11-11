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Predoiu i-a făcut lui Bolojan o listă cu 5 măsuri pentru „pacificarea” PNL

Predoiu i-a făcut lui Bolojan o listă cu 5 măsuri pentru
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Cătălin Predoiu critică o decizie recentă a conducerii PNL, prin care mai mulți liberali care au contestat în instanță desfășurarea unui congres ar fi puși să aleagă între retragerea acțiunilor și excluderea din grupul parlamentar.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Predoiu susține că o asemenea măsură contravine principiilor liberale și îi propune lui Ilie Bolojan o serie de măsuri pentru depășirea tensiunilor interne.

Politicianul își intitulează postarea ”Liberalism, iliberalism și pacificarea PNL” și vine cinci măsuri care ar putea duce la evitarea unui scandal în interiorul grupării politice.

”Orice partid tinde să își pună amprenta asupra societății, modelând respectiva societate conform propriilor valori și idealuri exprimate în propriile politici și programe politice, legile promovate etc. Aceste instrumente politice reflectă un anumit spirit generator, anumite principii directoare, anumite concepții fundamentale ale respectivului partid. Uneori, acest spirit e mai greu de descifrat, mai greu de intuit, acoperit de măsuri tehnice și cifre care „împănează” programele și documentele de partid. Spiritul documentelor de partid reflectă spiritul celor care le generează, spiritul liderilor și al echipelor de conducere care propun forurilor partidului adoptarea respectivelor documente de partid și le validează prin votul, uneori de rutină, al acelor foruri.

Uneori, un partid ia decizii asupra unor probleme punctuale, care, la rândul lor, reflectă spiritul și principiul dominant ce caracterizează un partid la un moment dat sau cel puțin pe cei care îi orientează direcția și generează decizia respectivă. Sunt decizii punctuale care caracterizează spiritul unui partid și proiectează o imagine asupra felului în care ar arăta societatea dacă acel partid ar ajunge să o conducă. Decizii care pot indica care ar fi natura spiritului dominant într-o societate dacă respectivul partid ar ajunge să o conducă”, a scris Cătălin Predoiu pe rețelele sociale.

”Îmi e teamă că o astfel de decizie”

Predoiu contestă hotărârea Biroului Politic Național al PNL referitoare la membrii care au apelat la justiție pentru a reclama presupuse nereguli în organizarea unui congres.

”Îmi e teamă că o astfel de decizie este și cea luată recent de BPN al PNL, prin care o serie de membri PNL care s-au adresat justiției pentru a reclama (în opinia lor) o serie de iregularități în desfășurarea unui congres sunt presați (șantaj politic?) să renunțe la cererile lor în justiție cu alternativa de a se confrunta cu excluderea din grupul parlamentar. Nu mă număr printre reclamanții din acele procese, deci nu pot fi acuzat că pledez propria cauză.

Decizia BPN al PNL citată este golită de orice spirit liberal, este pătrunsă în toate nuanțele sale de un spirit iliberal. Să presezi un parlamentar ales să renunțe la exercițiul unui drept constituțional în schimbul evitării excluderii din grupul parlamentar este departe de orice spirit liberal și democratic. Și, cu puțină imaginație, ilustrează cum ar arăta o societate condusă într-un și de un astfel de spirit.

Este o decizie care evocă, la polul opus, definiția pe care Ion Rațiu o dădea democrației în anul 1990, acum 36 de ani, imediat după Revoluția din Decembrie: „Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine”. Când acest spirit i-a părăsit pe fruntașii țărăniști după ieșirea de la guvernare în anul 2000, PNȚ-CD s-a îndreptat inexorabil spre dispariție politică, înecat de încercările liderilor de a se anihila reciproc, pentru că nu au putut găsi un numitor comun și au uitat valorile creștinești ale iertării reciproce și toleranței față de diferență”, afirmă Cătălin Predoiu.

Predoiu cere ”democratizarea PNL prin alegeri de la bază la vârf”

În opinia sa, unitatea unui partid nu poate fi obținută prin sancțiuni, ci prin dialog și acceptarea unor poziții politice diferite.

”Înțeleg nevoia oricărei echipe de conducere și a oricărui lider politic de a avea coerență și unitate într-o organizație politică. Dar unitatea în organizațiile politice se câștigă prin convingere, iar dacă concilierea strategiilor și părerilor este imposibilă, prin toleranță și acceptare reciprocă a diferențelor de opinii.

Ce aș face în locul președintelui Bolojan și al echipei sale ar fi următoarele lucruri, în această ordine: 1) revocarea oricăror măsuri cu caracter sancționator luate sub imperiul tensiunilor și emoțiilor din vară încoace (precizez că nu mă număr printre cei sancționați); 2) reconciliere politică cu respectarea diferențelor de opinii; 3) amenajarea unui spațiu statutar intern pentru coexistența facțiunilor politice orientate doctrinar; 4) alegeri de jos în sus, în fiecare organizație; apoi 5) Congres cu lideri legitimați de jos în sus, de la „popor”, de la membri și primari și până la vârful partidului. Aceasta este singura cale prin care poate fi pacificat PNL, în opinia mea.

Sper ca această opinie să fie receptată în adevăratul ei spirit și adevărata ei intenție: democratizarea PNL prin alegeri de la bază la vârf, consolidarea PNL prin legitimarea tuturor structurilor prin vot de la bază și până la vârf, pacificarea PNL prin vot democratic, din nou spun, de la bază și până la vârf, consolidarea PNL prin versatilitate politică, amenajând coexistența facțiunilor doctrinare interne, conservatoare, progresiste și, de ce nu, social-liberale. Orice altă manieră de a legitima prin vot vârful partidului, fără a-l legitima de la bază spre vârf, e ca și când ai întări cu beton vârful unei construcții, în timp ce baza și pilonii sunt de lut. E destul de limpede ce se va întâmpla la primul cutremur sau prima furtună puternică.”, a mai spus Cătălin Predoiu.

”Un partid care vorbește despre democrație trebuie, înainte de toate, să o practice în interiorul său”

Mesajul său se încheie cu un apel la organizarea alegerilor interne înaintea unui nou congres.

”Președintele Bolojan și-a făcut din temeinicie și lucru serios un titlu de reputație la Oradea, nu văd de ce ar proceda invers pe malurile Dâmboviței. De ani de zile, în organizațiile PNL nu au mai fost organizate alegeri interne. Numeroși lideri de filiale funcționează în baza unor împuterniciri, legitimitatea lor depinzând astfel mai degrabă de semnătura președintelui partidului decât de votul membrilor. În aceste condiții, organizarea unui nou congres fără desfășurarea prealabilă a alegerilor în organizațiile teritoriale ridică serioase semne de întrebare privind legitimitatea democratică a întregului proces. Un partid care vorbește despre democrație trebuie, înainte de toate, să o practice în interiorul său”, a încheiat Predoiu.

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