Dacă Bolojan îi exclude pe pucişti din partid, aceştia au unde să se regrupeze. Senatorii pregătesc „Brătienii pentru PACE”

Senatorii din nou-înfiinţatul partid PACE Întâi România informează că poartă discuţii exploratorii cu omologii din PNL care sunt pasibili de excludere din partid.

„Senatori din aripa liberal-conservatoare a PNL poartă discuții cu parlamentarii partidului PACE – Întâi România pentru constituirea unui grup parlamentar mixt în Senat, denumit „Brătienii pentru PACE”. Inițiativa urmărește coagularea unei formule de centru-dreapta care să întrunească pragul minim de șapte membri cerut de Regulamentul Senatului. Termenul de 10 zile expiră marțea viitoare, iar în plenul de miercuri vom vedea excluderile și atunci se va putea discuta oficial”, informează cei de la PACE Întâi România.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a dat un ultimatum grupului de liberali care au depus acțiuni în instanță împoriva formațiunii după Congresul Extraordinar din iunie, anul acesta. Așa zișii „puciști” din PNL au termen 10 zile să se supună ordinelor conducerii, sau vor fi eliminați din partid.

„Au zece zile termen, de azi”, au precizat surse din partid(8 noiembrie 2026).

Amintim că scindarea la nivelul Partidului Național Liberal a avut loc în iunie 2026, după ce prim-vicepreședintele Adrian Veștea a fost numit premier desemnat de către Nicușor Dan. Conducerea PNL a acuzat că numirea liberalului s-a întâmplat fără consultarea formațiunii.