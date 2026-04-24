Invitat la Radio România Actualităţi, liderul USR, Dominic Fritz, a vorbit despre respectarea protocolului din partea PSD, în coaliţie.

Fritz spune că social democraţii au trădat de mai multe ori înţelegerea. Prima dată au făcut-o când au votat o moţiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

A doua oară a făcut-o când s-a opus propunerii USR pentru Avocatul Poporului.

Liderul USR spune că „dacă aş fi putut să-i dau în judecată, pentru încălcarea protocolului, aş fi făcut-o.

Au trădat protocolul de mai multe ori. Constant, PSD au votat o majoritate paralelă cu AUR”.

Dominic Fritz a mai spus că, dacă social democraţii vor vota moţiunea iniţiată de AUR, anunţată, împotriva actualului guvern, atunci „s-a ars puntea” de tot cu USR.

