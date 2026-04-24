Dominic Fritz vorbeşte de protocolul coaliţiei: „Nu mai valorează nici banii de hârtie. Cu noi, s-a ars puntea”

Luiza Dobrescu

Invitat la Radio România Actualităţi, liderul USR, Dominic Fritz, a vorbit despre respectarea protocolului din partea PSD, în coaliţie.

Fritz spune că social democraţii au trădat de mai multe ori înţelegerea. Prima dată au făcut-o când au votat o moţiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

A doua oară a făcut-o când s-a opus propunerii USR pentru Avocatul Poporului.

Liderul USR spune că „dacă aş fi putut să-i dau în judecată, pentru încălcarea protocolului, aş fi făcut-o.

Au trădat protocolul de mai multe ori. Constant, PSD au votat o majoritate paralelă cu AUR”.

Dominic Fritz a mai spus că, dacă social democraţii vor vota moţiunea iniţiată de AUR, anunţată, împotriva actualului guvern, atunci „s-a ars puntea” de tot cu USR.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

PSD a anunțat că miniștrii săi au demisionat oficial din Guvern: PSD este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină un premier, politic sau tehnocrat

George Simion anunță că AUR va vota orice moțiune împotriva guvernului Bolojan

Recomandarea video

Citește și

FOTO Fondatorul Digi, Zoltán Teszári, a ieșit în public după ani de discreție totală. Unde și de ce a apărut și ce legături are cu Bolojan
Fondatorul Digi, Zoltán Teszári, a ieșit în public după ani de discreție totală. Unde și de ce a apărut și ce legături are cu Bolojan
Bolojan promite „magie”. Taie sporurile bugetarilor fără să le taie veniturile
Ministrul Radu Miruţă caută specialişti care pot construi drone militare cu explozibil. Academia Tehnică Militară organizează concurs
Tudor Gheorghe, declarații în exclusivitate pentru Gândul: “Nu e nicio problema! Turneul merge mai departe”. Unde va concerta maestrul în zilele următoare
Tudor Gheorghe s-a filmat râzând de titlurile alarmiste apărute în presă despre starea lui de sănătate. Artistul e cu zâmbetul pe buze și în afara oricărui pericol
10.000 de românce cu probleme de infertilitate primesc bani de la stat pentru tratamente
Trump neagă că l-a invitat pe Putin la summitul G20, dar spune că i-ar plăcea să vină
Primul termen de judecată a extrădatului Alexandru Bălan, 11 mai 2026! Enigmele dosarelor de divulgare de secrete de stat din România și Moldova
Își caută serviciile secrete un „tătuc”? Prognoza lui Doru Bușcu: „Cred că l-au găsit”
Premierul Poloniei pune la îndoială faptul că SUA ar apăra Europa în cazul unui atac din partea Rusiei. „Am unele rezerve”. Ce le reproșează aliaților
Emmanuel Macron își anunță retragerea din politică din 2027. Președintele francez a dezvăluit care a fost cea mai grea încercare a carierei sale
Ion Cristoiu: Cele 45 de zile decisive. Cum încearcă Ilie Bolojan să dovedească faptul că un guvern fără PSD poate funcționa

Cele mai noi

Trimite acest link pe