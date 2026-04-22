George Simion anunță că AUR va vota orice moțiune împotriva guvernului Bolojan

George Simion anunță că AUR va vota orice moțiune împotriva guvernului Bolojan

Olga Borșcevschi

Președintele AUR, George Simion, a declarat miercuri, la Parlament, că formațiunea sa va vota orice moțiune împotriva guvernului Bolojan. El a susținut că AUR și alte partide de opoziție au fost excluse de la consultările politice de la Cotroceni, acuzând că sistemul politic se află într-un blocaj.

„Avem parte de niște partide iresponsabile (… ) Nicușor Dan a organizat ceva consultări, nu am fost invitați la acele consultări, noi, sau celelalte forțe de opoziție. Este o jignire la adresa votanților noștri. După cum ați văzut, vechile etichetări și gândurile unora că nu e bine să discute cu noi. Au dispărut din spectrul politic, dar Nicușor Dan a rămas la vechile metehne. Nu este o atitudine prezidențială și lucrul ăsta ne duce cu gândul inclusiv la faptul că actualele certuri din coaliție au fost declanșate de Nicușor Dan”, a declarat liderul AUR.

El a precizat, totodată, că PSD și PNL nu ar avea conduceri credibile și că actuala majoritate parlamentară nu ar mai funcționa.

„Nici PSD, nici PNL nu sunt partide serioase și nu au niște conduceri serioase. Nu suntem convinși că PSD-ul va depune o moțiune de cenzură ei inițiind ruperea coaliției. Avem de a face cu o coaliție defunctă”, a declarat acesta.

Simion: „Nu credem că PSD-ul va depune o moțiune de cenzură”

„Noi ne-am spus din ziua 1 și chiar am enunțat de săptămâni și luni bune poziția AUR. Votăm orice moțiune simplă, orice moțiune de cenzură împotriva acestui guvern. Nu credem că PSD-ul va depune o moțiune de cenzură. Mi se pare că fac un joc de glezne”, a spus Simion.

Întrebat dacă AUR va susține o eventuală moțiune de cenzură, Simion a confirmat.

„Noi vom vota orice moțiune, nu există dubii. Toată lumea încearcă prin studiouri TV să răstălmăcească vorbele noastre. Nu credem că vor depune. Noi vom depune conform calendarului în luna mai pentru că noi ne ținem de cuvânt”, a mai spus președintele AUR,

Video: Facebook / George Simion

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe