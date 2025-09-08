Donald Trump, de la urale la huiduieli, la finala US Open/Gest controversat al organizatorilor: televiziunile au fost obligate să facă asta

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a fost prezent la finala turneului de tenis US Open, de la New York, iar primirea de care a avut parte evidențiază ruptura din societate. De la aplauze la huiduieli, de asta a avut parte liderul celei mai puternice națiuni de pe glob pe arena Flushing Meadows, acolo unde a venit să asiste la duelul dintre Carlo Alcaraz și Jannik Sinner.

În același timp, organizatorii turneului au recurs la un gest controversat: ei au cerut televiziunilor să nu evidențieze reacțiile negative la adresa președintelui Trump, scrie BBC.

Trump, născut în Queens

Trump, în vârstă de 79 de ani, a venit pentru prima oară la finală din 2015 încoace. El a apărut la televizor în timpul ceremoniei de intonare a imnului, înaintea meciului dintre cei mai în formă tenismeni ai momentului, italianul Sinner și spaniolul Alcaraz.

Au fost luate măsuri de securitate suplimentare înaintea finalei, ceea ce a dus la întârzierea cu o jumătate de oră a startului partidei.

Preşedintele SUA a fost întâmpinat cu ovaţii, dar şi cu huiduieli de către spectatori, când a salutat din loja arenei Arthur Ashe. Pe această temă, organizatorii au avut și o solicitare neobișnuită: „Rugăm toate posturile de televiziune să se abțină de la a prezenta orice perturbări ale prezenței președintelui în orice calitate”. Această notă a fost trimisă de Asociația de Tenis a Statelor Unite (USTA), potrivit BBC.

Trump s-a născut în cartierul Queens din New York, unde se desfășoară turneul de Grand Slam.

Donald Trump a fost primul preşedinte în funcţie care a urmărit pe viu finala de la Flushing Meadows, după Bill Clinton, în 2000.

Carlos Alcaraz, victorie clară în fața lui Sinner

Spaniolul Carlos Alcaraz, numărul 2 mondial, a câștigat finala în fața italianului Jannik Sinner, scor 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Este al doilea trofeu cucerit de Alcaraz la US Open și al șaselea titlu de Grand Slam din carieră.

Meciul a marcat a treia finală consecutivă de Grand Slam disputată între cei doi tineri rivali, considerați deja dominanți în tenisul masculin.

Prin acest succes, Alcaraz va prelua din nou locul 1 ATP de la Sinner și conduce acum cu 10-5 la meciurile directe, respectiv 6-4 la numărul de trofee majore.

Sub acoperișul tras din cauza ploii, Alcaraz a controlat partida încă de la început și și-a luat revanșa după înfrângerea suferită în iulie la Wimbledon.

