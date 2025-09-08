Carlos Alcaraz a câștigat US Open, după o finală spectaculoasă cu Jannik Sinner

Carlos Alcaraz, numărul doi mondial, a câștigat US Open după ce l-a învins pe italianul Jannik Sinner, numărul unu ATP, cu 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, în finala de duminică, de la New York.

Finala a durat două ore și 42 de minute și acum Alcaraz a urcat pe primul loc în clasamentul mondial. Spaniolul și-a luat revanșa în fața lui Sinner, după ce italianul a triumfat la Wimbledon.

Alcaraz a cucerit al șaselea său titlu de Grand Slam și al doilea la US Open, după ce a câștigat aici ediția din 2022. Ibericul are în palmares și turneul de la Roland Garros, tot după o finală cu Sinner.

Carlos Alcaraz a câștigat US Open

Alcaraz a primit un premiu de cinci milioane de dolari și Sinner a luat 2.5 milioane de dolari.

Donald Trump a urmărit finala de la US Open și e primul primul președinte american după 2000 care a fos tîn tribune la un asemenea meci.

„Adevărul este că, pentru mine, este incredibil. Pentru asta muncesc și pentru asta depun efort în fiecare meci, să trăiesc momente ca acesta, să ridic încă un Grand Slam. Trebuie să realizezi cât de dificil este. Trebuie să te oprești și să te bucuri de moment, pentru că este foarte complicat.

Locul unu a fost un obiectiv pentru mine la începutul anului. Să ajung aici și să văd că mi-am atins ţelul este incredibil. Au fost două săptămâni spectaculoase și am etalat un nivel foarte ridicat al tenisului, de care sunt foarte mândru. Acest US Open a fost probabil momentul maturității mele. În 2022, m-am împins aproape la limită fizic. Încet, încet, mă maturizez și devin mai bun la gestionarea lucrurilor. Cred că 2022 a fost momentul elanului tinereții, iar acesta este momentul examenului de maturitate”, a declarat Carlos Alcaraz.

„În primul rând, vreau să-l felicit pe Carlos și echipa lui. Faceți o treabă uimitoare, felicitări! Știu că în spatele prestației de astăzi este multă muncă. Ai fost mai bun decât mine. Felicitări, bucură-te de asta, este un moment grozav. Echipei mele, mulțumesc pentru toată înțelegerea și tot sprijinul”, a declarat și Jannik Sinner.