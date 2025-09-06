Imagini incredibile de la dineul lui Trump. Miliardarii americani se gudură pe lângă președinte. Majoritate au susținut democrații și Kamala în 2024

Mark Zuckerberg, CEO Meta, Sundar Pichai, CEO Apple sau Bill Gates, fondator Microsoft sunt câțiva dintre miliardarii americani surprinși la un dineu organizat de Donald Trump. Imaginile îi arată pe șefii celor mai mari companii din tehnologie cum îi mulțumesc lui Donald Trump și Primei Doamne pentru „leadership” și susținerea businessului american.

Mark Zuckerberg, CEO Meta: Vă mulțumim pentru găzduire, ați organizat o reuniune pe cinste.

Sundar Pichai, CEO Google: Ne uităm încrezători la parteneriatul cu dumneavoastră și vă mulțumim pentru felul în care conduceți țara.

Bill Gates, fondator Microsoft: Vă mulțumim pentru incredibilul leadership, inclusiv pentru că ne-am întâlnit toți aici.

Satya Nadella, CEO Microsoft: Mulțumim că ne-am întâlnit aici, dar și pentru politicile pe care le-ați adoptat. De asemenea, aș vrea să îi mulțumesc Primei Doamne pentru găzduire.

Tim Cook, CEO Apple: Vreau să vă mulțumesc că m-ați invitat în această seară. Este incredibil să fii printre toți cei de aici, în special alături de dumneavoastră și Prima Doamnă. Vă mulțumim că ați ajutat companiile americane din întreaga lume.

Sam Altman, CEO OpenAI (ChatGPT): Vreau să mulțumesc pentru invitație și vă mulțumim că sunteți un președinte atât de pro-business, pentru inovație.

Safra Catz, CEO Oracle: Vă mulțumim pentru tot ce faceți.

Miliardarii susțineau democrații și pe Kamala Harris în 2024

În contrast, o parte din miliardarii prezenți la dineu, în 2024 erau susținători ai democraților și ai Kamalei Harris, contracandidata lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din 2024.

Conform Forbes, 76 de miliardari americani și-au exprimat susținerea pentru Kamala Harris în 2024.

De exemplu, potrivit informațiilor The Guardian, Bill Gates ar fi donat 50 mil. dolari pentru campania Kamalei Harris.

Bill Gates nu a susținut oficial niciun candidat. Totuși, într-un interviu din iulie 2024, el a exprimat „sentimente pozitive” față de Harris: „Este grozav să avem pe cineva mai tânăr, care poate să gândească la lucruri precum inteligența artificială și la modul în care o modelăm în direcția potrivită.”

Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook și CEO Meta, compania mamă care înglobează Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads etc., s-a declarat „neutru” în Alegerile Prezidențiale din 2024.

Sam Altman, CEO OpenAI, compania care operează ChatGPT, a făcut mai multe donații de-a lungul anilor pentru Partidul Democrat, dar și pentru Kamala Harris. O analiză realizată de Newsweek a relevat că Altman a donat în mod constant politicienilor democrati din 2013, însumând peste 1 milion de dolari. Deși multe dintre donațiile sale au mers către politicieni locali din California, precum guvernatorul Gavin Newsom, el a oferit bani și organizațiilor democrate din întreaga țară, inclusiv operațiunilor partidului din state-cheie decisive.

Autorul recomandă: