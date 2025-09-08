Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe noul ambasador al Republicii Moldova: „O Moldovă în PACE este esenţială pentru securitatea regională”

Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite apreciază parteneriatul cu Republica Moldova și a subliniat că „o Moldovă în pace este esențială pentru securitatea regională”. Afirmația a fost făcută la Casa Albă, cu ocazia primirii noului ambasador moldovean la Washington, Vlad Kulminski, care și-a prezentat scrisorile de acreditare, potrivit Ministerului Afecerilor Externe de la Chișinău.

Primirea lui Kulminski are loc într-un context politic sensibil, în plină campanie electorală pentru alegerile legislative din 28 septembrie, în care autoritățile moldovene denunță o interferență tot mai pronunțată a Rusiei.

Președintele american i-a urat bun venit ambasadorului moldovean și a subliniat angajamentul administrației sale pentru o pace durabilă în regiune. Liderul de la Casa Albă a amintit că a pus capăt la șapte conflicte de lungă durată și a promis că intenționează să pună capăt războiului din Ucraina. Totodată, el a evidențiat relația bilaterală de 34 de ani dintre SUA și Republica Moldova, care se reflectă în domenii precum comerț, investiții, securitate și schimburi culturale.

La rândul său, ambasadorul Vlad Kulminski a transmis respectul personal al președintei Maia Sandu și a spus că „este o mare onoare să reprezinte poporul moldovean în Statele Unite”. El a subliniat că menținerea păcii este un interes vital pentru Moldova și și-a exprimat recunoștința față de Donald Trump, pentru eforturile de a aduce stabilitate în regiune.

La începutul lunii iulie, Trump i-a transmis o scrisoare Maiei Sandu prin care anunța impunerea unui tarif vamal de 25% pentru produsele moldovenești exportate în SUA, o cotă mai mică decât propunerea inițială de 31%. Totodată, Washingtonul a transmis mesaje de felicitare cu ocazia Zilei Independenței Moldovei.

Sprijinul SUA pentru Moldova a inclus recent donații de echipamente pentru poliție în valoare de 340.000 de dolari, precum și programe energetice prin USAID.

