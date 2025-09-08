Prima pagină » Actualitate » Profesorul Mircea Miclea critică reformele din educație ale Guvernului Bolojan: „Este cea mai TRISTĂ primă zi de școală din ultimii zeci de ani”

Profesorul Mircea Miclea critică reformele din educație ale Guvernului Bolojan: „Este cea mai TRISTĂ primă zi de școală din ultimii zeci de ani”

Bianca Dogaru
08 sept. 2025, 14:01, Actualitate
Profesorul Mircea Miclea critică reformele din educație ale Guvernului Bolojan: „Este cea mai TRISTĂ primă zi de școală din ultimii zeci de ani”

Profesorul Mircea Miclea avertizează că măsurile luate de Guvernul Bolojan pentru reducerea deficitului bugetar, precum majorarea normei didactice și creșterea numărului de elevi în clasă, au transformat prima zi de școală într-un moment tensionat, cu costuri emoționale și sociale majore pentru profesori și elevi.

Fondatorul Institutului de cercetare-dezvoltare Cognitrom și expert în reformele aplicate în Republica Moldova de președinta Maia Sandu, a analizat într-un interviu acordat pentru Edupedu impactul emoțional al noilor decizii asupra cadrelor didactice.

„Este cea mai tensionată și probabil cea mai tristă primă zi de școală din ultimii zeci de ani. Pentru că deciziile care s-au luat în educație sunt un exemplu de manual de decizii proaste. Adică decizii care au vizat un câștig imediat, dar foarte mic financiar, 0,02% din PIB, însă cu consecințe negative uriașe. (…) Profesorii pensionați și frustrați intră în conflict unii cu alții pentru a-și completa norma de predare, ceea ce generează costuri socio-emoționale enorme,” a transmis profesorul.

Miclea a explicat cum deciziile Guvernului afectează educația în mediul rural și accentuează diferențele dintre România și alte state europene.

„Principalul segment afectat a fost învățământul rural. Acolo e foarte greu să mai găsești profesori dispuși să meargă și să facă naveta în trei sau patru școli ca să-și asigure normă. Și tot acolo s-au închis foarte multe școli, astfel încât, prin urmare, diferența dintre rural și urban care era până acum se va accentua și mai mult de acum încolo și mai ales trebuie să luăm în seamă faptul că din rural apare o mare parte din ceea ce se numește analfabetism funcțional și în loc să se remedieze situația, s-a înrăutățit. Pe de altă parte, crește inegalitatea dintre România, care în 2023 era pe penultimul loc în Europa la alocare bugetară în ceea ce privește educația, și celelalte state europene,” a mai precizat acesta.

Profesorul a avertizat că măsurile adoptate de Guvernul Bolojan au redus semnificativ încrederea cetățenilor în politicieni.

„Nu poți să mai crezi în clasa politică, dacă exact cei care au câștigat alegerile spunând că educația este importantă și acuzând faptul că deviațiile negative apar ca urmare a lipsei de educație acum sunt cei care lovesc în educație. Nu, nu poți să mai crezi în cei care vin și spun că o să fie dreptate socială și încep tăierile bugetare cu cei oropsiți, adică cu profesorii, în loc să înceapă cu cei privilegiați,” a menționat Miclea.

În final, Mircea Miclea a subliniat complexitatea și dificultatea activității didactice, în comparație cu alte profesii și a transmis un mesaj clar autorităților privind protejarea și investiția ăn educație.

„Mulți cred că profesorii muncesc puțin, dar realitatea este complet diferită. Este mult mai greu să lucrezi cu mințile oamenilor decât cu obiecte sau coduri. Profesorii depun eforturi enorme pentru a gestiona clase cu 30–40 de elevi, fără asistență, iar această muncă devine tot mai puțin atractivă. Țara trebuie să își apere educația. Investiția în educație trebuie să crească și deciziile greșite trebuie corectate imediat sau cel puțin din următorul an școlar. Numai așa putem asigura o școală funcțională și echitabilă,” a încheiat acesta.

Mircea Miclea este cercetător, antreprenor, fondatorul Institutului de cercetare-dezvoltare Cognitrom, profesor de științe cognitive aplicate la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și fondatorul școlii cognitive în psihologia românească.

Sursa foto: Mediafax Foto / Raul Stef

