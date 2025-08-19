Prima pagină » Actualitate » Donald Trump l-a SUNAT pe Viktor Orban, să-l întrebe de ce se opune aderării Ucrainei la UE, dar rămâne ferm: „Nu oferă nicio garanţie de securitate”

Donald Trump l-a SUNAT pe Viktor Orban, să-l întrebe de ce se opune aderării Ucrainei la UE, dar rămâne ferm: „Nu oferă nicio garanţie de securitate”

19 aug. 2025, 23:40
Donald Trump l-a SUNAT pe Viktor Orban, să-l întrebe de ce se opune aderării Ucrainei la UE, dar rămâne ferm: „Nu oferă nicio garanţie de securitate"
Premierul maghiar Viktor Orban (s) și președintele american Donald Trump

Preşedintele american Donald Trump l-a sunat, luni, pe premierul maghiar Viktor Orban, după discuţiile cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderii europeni, dar și după apelul cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Acesta a vrut să afle motivul pentru care premierul ungar blochează negocierile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană (UE), potrivit Bloomberg, care citează surse informate despre acest subiect.

Apelul a fost rezultatul discuţiilor dintre Trump şi grupul de lideri europeni care au venit în SUA pentru a discuta modalităţi de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

La un moment dat, ei i-au liderului de la Casa Albă să-şi folosească influenţa asupra lui Orban pentru a-l convinge pe populistul de dreapta să renunţe la opoziţia faţă de aderarea Ucrainei la UE, potrivit sursei citate.

Ucraina încearcă să adere la blocul politic şi economic în cadrul unui pachet de garanţii de securitate menite să împiedice Rusia să continue acapararea de teritorii, în cazul în care se va ajunge la un acord care să pună capăt războiului ce durează de peste trei ani.

De asemenea, în cadrul convorbirii telefonice cu Trump, Ungaria şi-a exprimat interesul de a găzdui eventuala rundă de negocieri directe între preşedintele rus Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski.

În urma discuţiilor de luni, preşedintele american anunţase că doreşte organizarea unei întâlniri la nivel de lideri între Rusia şi Ucraina, urmat de o reuniune trilaterală la care va participa şi el, dar momentul şi locul acesteia nu sunt încă clare.

Așadar, președintele Trump a efectuat, luni, două apeluri separate. Unul a fost cu  Putin, iar al doilea a fost cu Orban şi a avut loc după ce liderii UE au avut o întâlnire suplimentară, neprogramată, în Biroul Oval.

Orban nu a confirmat apelul, iar purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a refuzat marţi să spună dacă Budapesta este luată în considerare pentru a găzdui summitul Putin-Zelenski.

În schimb, Orban a postat – marţi – pe rețelele de socializare un mesaj care sugerează faptul că a auzit cererea în legătură cu aderarea la UE a Ucrainei, dar că nu intenţionează să renunţe la poziţia sa.

„Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană nu oferă nicio garanţie de securitate. Prin urmare, a face o legătură între aderare şi garanţiile de securitate este inutil şi periculos”, a scris el pe Facebook.

