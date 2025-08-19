Casa Albă ar putea avea în vedere să organizeze discuțiile de pace dintre Ucraina și Federația Rusă la Budapesta.

După întâlnirea cu liderii europeni de pe 18 august din Biroul Oval, președintele Donald Trump a spus că este posibilă o întâlnire trilaterală între el și președinții Rusiei și Ucrainei.

Casa Albă consideră Budapesta ca locul ideal pentru „întâlnirea trilaterală”

Următorul pas în negocierea încheierii războiului care durează de 3 ani ar putea avea loc la Budapesta, susține un oficial al administrației Trump. Aceeași informație a fost dată și de către o persoană apropiată administrației Trump.

Cei doi au declarat sub anonimat că serviciile secrete americane se pregătesc pentru summitul care ar putea avea loc în țara condusă de prim-ministrul Victor Orban, un apropiat al președintelui Donald Trump și un prieten al dictatorului rus de la Kremlin.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe nu a răspuns imediat solicitării de a comenta informațiile. La Summitul din Alaska de pe 15 august, președintele rus i-a spus lui Trump că ar prefera Moscova, iar președintele francez Emmanuel Macron a insistat asupra orașului Geneva ca loc ideal de întâlnire.

Ucraina nu vrea repetarea „Memorandumului de la Budapesta”

Ministrul elvețian de externe i-a promis „imunitate” lui Putin, cu toate că are mandat de arestare pentru crime de război. Ungaria ar fi o alegere incomodă pentru Ucraina, deoarece face trimitere la Memorandumul de la Budapesta din 1994, prin care SUA, Regatul Unit și Rusia au promis să-i susțină independența, suveranitatea, integritatea teritorială și frontierele în schimbul renunțării la armele nucleare.

Atacurile Rusiei (anexarea Crimeii din 2014 și anexarea regiunilor din Donbass după invazia Ucrainei la scară largă din 2022) au dovedit că acordul este lipsit de sens, deoarece niciunul dintre semnatari nu a furnizat forțe militare pentru a contracara atacurile, potrivit POLITICO.

