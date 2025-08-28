Jurnalistul Doru Bușcu a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” propunerile lui Nicușor Dan pentru șefia SRI și SIE, respectiv avocatul Gabriel Zbârcea și diplomatul Marius Lazurca. Invitatul a precizat, referitor la posibilul director SRI, Gabriel Zbârcea, că face parte dintr-o firmă de avocatură performantă și este un „om de afaceri impecabil”, capabil să „limpezească lucrurile în burta sistemului”, spre deosebire de un om care face parte din sistem.

Doru Bușcu a precizat că i-a cunoscut atât pe Gabriel Zbârcea, cât și pe Marius Lazurca, propunerile președintelui Nicușor Dan pentru șefia Serviciului Român de Informații și a Serviciului de Informații Externe.

„Pe Zbârcea îl știu, el face parte dintr-o firmă de avocatură foarte performantă, cu bune prestații în piața, inclusiv în piața multinațională. Au avut și contracte cu statul și e un om de afaceri, aș zice impecabil. Eu l-am cunoscut în câteva rânduri, de fapt și pe Lazurca. Nu-s la curent cu părerile lor politice. Înțeleg că sunt acuzați că sunt mai suveraniști, mai naționaliști”, a declarat Doru Bușcu.

Jurnalistul Ionuț Cristache a atras atenția că Gabriel Zbârcea a fost singurul care a adus argumente în apărarea avocatului Dan Roșu, care a fost condamnat pe nedrept și ulterior achitat de Înalta Curte de Casație și Justiție, după ce apărat interesele clientului său, adică „și-a făcut treaba”, după cum a subliniat Doru Bușcu. „Atunci i s-a făcut o nedreptate” a subliniat jurnalistul de la Cațavencii.

„Un personaj cum e Zbârcea poate să limpezească lucrurile în burta sistemului”

Doru Bușcu a precizat, ulterior, că Gabriel Zbârcea pentru că este un avocat de prestigiu, este „multimilionar”, ceea ce înseamnă că „apetitul de a fura, așa cum fac de obicei șefii serviciilor, odată ajunși în vârful sistemului, e mai mic.”

„A fost condamnat pentru ceea ce era legitim să facă, și anume să-și apere clientul. Dacă lăsăm la o parte scandalul și coteul politic, eu cred că un personaj cum e Zbârcea poate să facă, cel puțin din perspectiva administrativă, să-l limpezească lucrurile în burta sistemului. Da, câtă vreme un om cu apropiat de serviciu care a stat în raza suflării lui în umbra lui e mai degrabă conformist, îl lasă așa cum e, și el își vede de beneficiile lui personale.

Nu știu la Zurcă cum stă cu banii, dar Zbârcea e multimilionar adică apetitul de a fura, așa cum fac de obicei șefii serviciilor, odată ajunși în vârful sistemului, de a fura milioane, zeci de milioane și a intra în cârdășie cu toți afaceriștii și de a impune cu forța licitații, cred că e mai mic.”, a precizat Doru Bușcu.

FOTO: captură video