Ce condiții anunță Ciprian Ciucu pentru ca PNL să revină la guvernare

Ciprian Ciucu a anunțat joi seară, la Antena 3 CNN, că PNL nu mai acceptă nicio formă de colaborare cu PSD după ce social-democrații au dărâmat Guvernul prin moțiune de cenzură. Primarul General a subliniat că singura condiție ca partidul său să se întoarcă la guvernare, ar fi ca PSD să recunoască faptul că nu poate să formeze un nou guvern.

Liderul liberal a declarat că drumul comun cu PSD s-a încheiat definitiv și că singura variantă prin care PNL ar putea reveni la guvernare ar fi ca PSD să nu reușească să formeze o majoritate pe cont propriu.

„Noi nu ne mai asumăm o guvernare cu PSD. În cazul în care ei refuză să formeze un guvern fără PNL, în această situație noi ne putem asuma în condițiile unui guvern minoritar. Deci PNL s-ar întoarce la guvernare, dar nu în această coaliție.”

Ciucu confirmă că PNL trece în opoziție

Acesta a explicat că decizia PNL este una fermă și a fost deja transmisă președintelui Nicușor Dan.

„Noi, în câteva rânduri am luat decizii politice în care am afirmat de la bun început că în cazul în care PSD va dărâma acest guvern, ceea ce s-a și întâmplat, noi nu vom mai colabora cu ei. Nu au ținut cont de asta și au mers mai departe.”

„Bolojan a tăcut din gură”

Ciucu a atras atenția și asupra modului în care a fost tratat Ilie Bolojan în ultimele zile de guvernare.

„Ilie Bolojan a guvernat, a tăcut din gură și a fost atacat pe toate părțile, într-un mod planificat. Deci ca PNL să revină la guvernare, PSD trebuie să recunoască faptul că nu poate să formeze un nou guvern, astfel PNL va veni într-o formă minoritară.”

