Autocar cu 44 de persoane, răsturnat între Galați și Vaslui. Un mort și 14 răniți. Autoritățile au activat Planul Roșu

Un grav accident rutier a avut loc sâmbătă, la granița dintre județele Galați și Vaslui, după ce un autocar cu 44 de persoane s-a răsturnat în afara carosabilului. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. În urma impactului, o persoană a murit, iar alte 14 au fost transportate de urgență la spital, conform Mediafax.

Autocar răsturnat pe E581. 15 victime, dintre care una decedată

Accidentul s-a produs pe drumul european E581, între localitățile Priponești și Tutova. Din primele informații, autocarul a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în afara drumului.

În vehicul se aflau 44 de persoane, iar impactul a mobilizat rapid echipaje de intervenție din ambele județe. Gravitatea situației a determinat autoritățile să activeze Planul Roșu de Intervenție, procedură aplicată în cazul accidentelor cu un număr mare de victime.

Bilanțul accidentului indică 15 victime. Un bărbat a fost declarat decedat la fața locului, în timp ce alte 14 persoane au suferit răni de diferite grade și au fost transportate la spitale din Galați și Vaslui.

Restul pasagerilor au fost preluați de echipajele ISU și transportați într-o zonă sigură din apropiere, urmând să fie relocați cu un alt autocar.

Un alt accident mortal, în Satu Mare

Tot sâmbătă, un alt accident grav s-a produs pe DN1C, în zona localității Livada Mică, din județul Satu Mare.

În coliziune au fost implicate un autoturism și un autocamion. În urma impactului, ambii șoferi au fost răniți, însă conducătorul autoturismului nu a mai putut fi salvat.

Circulația în zonă se desfășoară alternativ, pe un singur fir, sub supravegherea polițiștilor. Potrivit centrului Infotrafic, pe principalele drumuri și autostrăzi – inclusiv A1 București–Pitești, A2 București–Constanța sau DN1 Ploiești–Brașov – traficul se desfășoară în condiții normale. Carosabilul este uscat, vizibilitatea bună, iar valorile de trafic sunt reduse.

Recomandarea autorului: