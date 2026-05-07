PNL și USR s-au aliat și au dat un mesaj comun PSD. Ce transmit Bolojan și Fritz

Ilie Bolojan și Dominic Fritz au postat pe Facebook un mesaj comun, ca „răspuns” la „acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament ”.

După o discuție „deschisă”, PNL și USR au convenit să își coordoneze „pașii următori în fața acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni” și menționează că fac acest lucru „pentru România”.

„Mesaj comun al președintelui USR, Dominic Fritz, și al președintelui PNL, Ilie Bolojan:

Răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament este cooperarea forțelor politice reformiste și responsabile.

Astăzi, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, prin președinții lor, își asumă un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună.

În urma unei discuții deschise, am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni.

Nu mai putem accepta argumentul unei false stabilități care să acopere blocarea reformelor și risipirea banului public.

Colaborarea noastră este garanția că modernizarea instituțiilor, onestitatea în funcția publică și realizarea investițiilor strategice vor rămâne pe agenda țării.

Nu facem acest lucru pentru partidele noastre. O facem pentru România”, este mesajul transmis de Ilie Bolojan și Dominic Fritz.

Amintim că, Ilie Bolojan (și Guvernul său) a fost demis prin moţiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR.

„Dragi români, a fost o onoare pentru mine să fiu 10 luni în serviciul ţării noastre, în funcţia de prim-ministru. Am făcut tot ce mi-a stat în putinţă pentru a aduce ordine în finanţele României, a corecta nedreptăţi şi a promova reforme pentru modernizarea României. Cel mai important, am dovedit că este posibil un alt mod de a guverna”, a scris Ilie Bolojan pe pagina de Facebook.

