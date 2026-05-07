Marco Rubio anunță noi sancțiuni împotriva Cubei. SUA vizează o schimbare de regim la Havana

Secretarul de stat Marco Rubio a anunțat joi o nouă serie de sancțiuni împotriva regimului de la Havana. Acestea vizează direct pilonii economici controlați de armata cubaneză și fac parte dintr-o strategie mai amplă a administrației Trump de a forța o „schimbare de regim”, scrie Axios.

Marco Rubio a impus aceste noi sancțiuni în baza ordinului executiv al lui Donald Trump din 1 mai, care îi vizează pe „cei responsabili de represiunea din Cuba și de amenințările la adresa securității naționale și a politicii externe a Statelor Unite”.

SUA sancționează grupul care controlează aproape jumătate din economia Cubei

Printre cei sancționați se numără GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A), un conglomerat militar care controlează aproximativ 40% din economia cubaneză. De asemenea, pe lista sancțiunilor a fost introdusă și lidera care conduce acest grup, Ania Guillermina Lastres Morera.

Noile sancțiuni impuse de Washington se concentrează pe sectoarele energetice, miniere, financiare și pe cele de apărare. Anunțul de joi al secretarului de stat american vine la doar câteva zile după ce Departamentul de Stat a început să trimită personal la Comandamentul Sudic al SUA din Miami, în anticiparea unor posibile ostilități cu Cuba, potrivit unor surse.

„Aceste sancțiuni fac parte din campania cuprinzătoare a Administrației Trump de a aborda amenințările presante la adresa securității naționale reprezentate de regimul comunist din Cuba și de a trage la răspundere regimul și pe cei care îi oferă sprijin material sau financiar”, se arată în anunțul lui Rubio.

