Ciucu, întrebat dacă îl vede pe Predoiu în funcția de premier: „Nu are nivelul de încredere de care se bucură Bolojan”

Întrebat dacă Predoiu ar putea să fie viitorul premier din partea PNL, într-un guvern minoritar, Ciprian Ciucu a avertizat că acesta nu se bucură de nivelul de încredere pe care îl are Ilie Bolojan.

„Predoiu nu are nivelul de încredere de care se bucură Bolojan”

Ciucu îi recunoaște experiența lui Cătălin Predoiu, dar spune că există o diferență clară între popularitatea sa și cea a lui Ilie Bolojan. Edilul explică faptul că oricine ocupă această funcție are nevoie de un grad ridicat de încredere din partea populației.

„Față de domnul Predoiu am o considerație specială. Predoiu este un ministru competent, cu multă experiență. Acum ar trebui să vedem dacă Predoiu are acest nivel de încredere. Lansez ipoteza că nu are nivelul de încredere de care se bucură Bolojan,” a declarat Ciucu la Antena 3 CNN.

RECOMANDAREA AUTORULUI