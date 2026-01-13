Prima pagină » Actualitate » Dosarul lui Alexandru Bălan, fostul șef al spionajului din Republica Moldova, preluat de justiția română

Dosarul lui Alexandru Bălan, fostul șef al spionajului din Republica Moldova, preluat de justiția română

Olga Borșcevschi
13 ian. 2026, 20:09, Actualitate
Dosarul lui Alexandru Bălan, fostul șef al spionajului din Republica Moldova, preluat de justiția română

Magistrații români vor prelua din februarie dosarul în care este acuzat de trădare de patrie fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova, Alexandru Bălan, arestat acum patru luni pentru că a divulgat unor ofițeri KGB din Belarus secrete de stat legate de România.

Procesul penal este în faza de urmărire penală, iar în luna februarie urmează să fie eliberat rechizitoriul. Confirmarea a fost făcută pentru IPN de procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România, Alina Albu.

Până ajunge dosarul în instanță, Alexandru Bălan rămâne în arest preventiv. Măsura a fost prelungită cu o lună, din 8 ianuarie, de către Înalta Curte de Casație și Justiție de la București.

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova a fost reținut pe 8 septembrie de către organele de drept din România. Acesta este acuzat că ar fi transmis informații secrete unei rețele de spionaj din Belarus, de natură să pună în pericol securitatea națională a României.

Pe 10 septembrie, Curtea de Apel București a emis mandat de arestare pentru 30 de zile în privința lui Alexandru Balan. Acesta nu a comentat deocamdată acuzațiile procurorilor români. Reprezentanții Guvernului de la Chișinău susțineau anterior că acest caz se află în atenția conducerii R. Moldova, inclusiv a prim-ministrului Dorin Recean.

