Alexandru Bălan, fostul șef al spionajului din Republica Moldova, AUDIAT la DIICOT. Acuzat că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus

Alexandru Bălan, fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova, acuzat că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus, este audiat marți dimineață de procurorii DIICOT. Bălan este acuzat că ar fi divulgat informații secrete către KGB al Belarus, care ar fi pus în pericol securitatea României.

Potrivit anunțului făcut de DIICOT luni 8 septembrie, Alexandru Bălan, fost membru în conducerea Serviciului de Informații și Securitate al R.Moldova, ar fi divulgat informații secrete către KGB al Belarus, „în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”. Conform anchetatorilor, două întâlniri ar fi avut loc la Budapesta.

Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a confirmat, într-un comunicat, că este vorba de un fost ofițer de rang înalt al SIS.

Alexandru Bălan era invitat la masa rotundă „Parcursul pro-european al Republicii Moldova” de marți, 9 septembrie, de la Universitatea de Vest din Timișoara.

Alexandru Bălan ar fi ajuns șef al spionajului cu ajutorul controversatului Vladimir Plahotniuc

Alexandru Bălan, 47 de ani, ar fi ajuns adjunct al șefului serviciilor de informații din Republica Moldova în 2016, cu ajutorul lui Vladimir Plahotniuc. Serviciul Român de Informații (SRI) a colaborat cu servicii de informații din Cehia, Polonia, Ungaria și Republica Moldova pentru a-l prinde pe fostul șef al serviciului de informații de la Chișinău care a vândut Belarusului secrete de stat din România.

„În urma acțiunilor specifice derulate de Serviciul Român de Informații, în cooperare și coordonare cu instituții partenere în format transnațional, la data de 08 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în aplicare mandatul de aducere pentru un suspect în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată”, a transmis SRI printr-un comunicat.

