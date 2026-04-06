Dosarul șarlatanului-sfânt: Detalii din cazul medicului-preot trimis în judecată la Iași pentru înșelarea pacienților

Dosarul șarlatanului-sfânt. Ies la iveală detalii revoltătoare din cazul medicului-preot trimis în judecată la Iași pentru înșelarea pacienților.

Hirotonit preot, un medic este acuzat că a profitat de pacienți, pentru a le vinde materiale medicale banale la prețuri de 100 de ori mai mari decât cele reale, scrie Ziarul de Iași.

Acesta se prezenta drept „profesor universitar și medic primar”, fără a fi niciuna, nicialta, deținător al unor certificări și competențe exclusive și cunoscător al unor tratamente revoluționare, care se rezumau doar la simple injecții cu medicamente antiinflamatoare.

După mai multe intervenții eșuate, plătite cu sume uriașe, un pacient și-a luat inima în dinți și a apelat la alt medic, dar și la justiție.

Rechizitoriul întocmit de procurori a fost avansat Judecătoriei ieșene, inculpați fiind atât medicul, cât și clinica la care acesta lucra.

Medicul riscă o pedeapsă de până la 5 ani de închisoare, iar clinica, o amendă.

