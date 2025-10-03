FALS medic estetician, prins în Timiș. Femeia a făcut mai multe operații fără a avea drept de practică

O femeie din Timiș a fost reținută după ce s-a dat drept medic estetician și a făcut mai multe intervenții estetice fără să aibă drept de practică. Ea ar fi realizat proceduri precum lipoliză, mărirea buzelor cu acid hialuronic, corectarea cearcănelor sau reconturarea mandibulei în locații din Arad și Dumbrăvița.

Potrivit procurorilor, femeia nu era înscrisă în Colegiul Medicilor și a păcălit mai multe persoane care au plătit pentru aceste intervenții.

Polițiștii au făcut percheziții la două clinici și la domiciliul femeii și al concubinului său, unde au găsit bani, telefoane, înscrisuri medicale și chiar substanțe suspecte ca fiind droguri.

Cei doi au fost reținuți, iar anchetatorii verifică acum cât de amplă a fost activitatea lor și câte persoane au fost afectate.

