Două lovituri într-o singură zi de la CNA: Pe lângă Realitatea TV, a închis și Gold FM al lui Cozmin Gușă

Consiliul Național Al Audiovizualului (CNA) a decis și închiderea Gold FM, în ședința publică de astăzi. Anunțul a fost făcut chiar de Cozmin Gușă.

CNA nu a decis marți doar suspendarea postului de televiziune Realitatea Plus. Se pare că și postul Gold Fm, controlat de familia fostului politician Cozmin Gușă, a fost, de asemenea, închis.  Motivul retragerii licenței este, ca și în cazul Realitatea Plus, neplata la timp a amenzilor.

Gold FM a fost închis

De-a lungul timpului, postul Gold FM, controlat de familia fostului politician Cozmin Gușă, a fost amendat de mai multe ori de CNA.

„CNA a retras adineauri licența de emisie a GOLD FM, în mod ilegal, abuziv și fără notificare prealabilă, deci nu vom mai putea emite, pentru că adevărul nu trebuie spus. Ca-n SECURISTAN. Vom face plângere și vom contesta desigur, dar justiția RO e tot din … SECURISTAN”

CNA a ridicat astăzi în mod abuziv licența GOLD FM, fără să ne anunțe în prealabil. A fost clar, în mod abuziv! Toți ceilalți radiodifuzori au primit notificări. (…) Radio GOLD FM a fost singurul care nu a primit notificare. Nu am fost anunțați nici că azi se discută retragerea licenței noastre, cum se face de obicei în mod legal. Vom încerca să ne judecăm, să ajungem la o concluzie în acest caz.

Fiica lui Cozmin Gușă susține că nu a știut că amenzile primite de Gold FM nu au fost plătite

Gold Fm a fost reprezentat în ședința CNA de Jessie Baneș, logodnica fiilui lui Cozmin Gușă, Andrei Gușă, iar ulterior și de Daria Gușă, fiica fostului politician.

Nu am știut de acest email care nu au fost plătite, iar mailul din februarie nu a ajuns la mine. Undeva este o problemă, astăzi după ce am început ședința, nu am știut că suntem pe ordinea de zi. În următoarele 20 de minute am făcut plățile. Nu dorim să operăm în ilegalitate”, a declarat Daria Gușă în ședința CNA.

