Realitatea Plus se închide! CNA i-a retras licența

Realitatea Plus se închide, conform informațiilor de ultimă oră. Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a retras licența televiziunii, conform datelor din presă. Motivul ar fi neplata datoriilor televiziunii la bugetul de stat.

Realitatea Plus și-ar fi plătit însă datoriile de stat aferente anului 2025, conform informațiilor din ședința publică a CNA.

În cadrul unei şedinţe publice, CNA a examinat problema sancţiunilor financiare neachitate de posturile de televiziune din România. Raportul prezentat a arătat că Realitatea Plus figurează cu mai multe amenzi restante din 2024, în valoare totală de 605.000 de lei, corespunzătoare unui număr de 28 de sancţiuni. În schimb, conform datelor discutate în şedinţă, postul îşi achitase amenzile aferente anului 2025.

Conform Legii Audiovizualului, Consiliul Naţional al Audiovizualului are posibilitatea de a retrage licenţa unui post TV dacă acesta nu poate demonstra, în termen de şase luni de la aplicare, că a plătit amenzile primite.

Hotărârea CNA a venit după dezbateri îndelungate, care s-au întins pe parcursul mai multor ore şi la care au luat parte inclusiv reprezentanţii PHG Media, compania care administrează Realitatea Plus.

Pe parcursul discuţiilor a fost avansată şi varianta amânării analizei pentru o şedinţă ulterioară, însă propunerea nu a întrunit cele şase voturi necesare pentru a fi adoptată. În aceste condiţii, s-a trecut la formularea altor propuneri, iar vicepreşedintele CNA, Valentin Jucan, a cerut retragerea licenţei postului, invocând neachitarea amenzilor.

Doi membri ai CNA, Georgică Severin şi Lucian Dindirică, s-au abţinut de la vot, retrăgându-se din procedură. În final, propunerea privind retragerea licenţei a fost aprobată în unanimitate de membrii prezenţi: Valentin Jucan, Monica Gubernat, Dorina Rusu, Daniel Bârsan, Ionel Palăr, Mircea Toma şi Vasile Bănescu.

Astfel, emisia postului ar urma să fie oprită după primirea notificării oficiale din partea CNA.

Ce spune Legea Audiovizualului despre retragerea licenței

Art. 57 – (1) Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situaţii:

a) titularul nu începe difuzarea serviciului de programe, în condiţiile stabilite prin licenţă, în termen de 12 luni de la obţinerea licenţei audiovizuale; Consiliul poate acorda două prelungiri succesive de câte 6 luni în situaţii justificate;

b) titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive imputabile titularului;

c) ca urmare a încălcării normelor privind regimul proprietăţii în audiovizual, prevăzute la art. 46, şi a nerespectării dispoziţiilor art. 56; c 1 ) ca urmare a încălcării prevederilor alin. (8) şi (9) ale art. 44 şi ale art. 56;

d) titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia;

e) la cererea titularului.

