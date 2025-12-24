Două rețete mănăstirești simple și gustoase, perfecte pentru ultima zi din Postul Crăciunului

Postul Crăciunului nu trebuie să se rezume la mese fade sau lipsite de savoare. Dimpotrivă, folosind ingrediente simple și ținând cont de câteva trucuri ușoare, poți avea preparate sățioase, aromate și care ajută silueta.

Pentru ultimele zile din Postul Crăciunului, GÂNDUL.RO ți-a pregătit două rețete mănăstirești simple și gusoase.

Ciorba de varză niciodată nu dă greș

O ciorbă ușoară este întotdeauna binevenită la masă. Iar meniul poate fi completat cu câteva chiftele de post ușor de făcut.

Ori de câte ori vrei ceva ușor, cu puține calorii, dar un gust amețitor poți încerca această rețetă de ciorbă de post. Mulți o consumă inclusiv în curele de slăbire. La baza rețetei de ciorbă de post stă varza dulce și zarzavaturile clasice: morcov, ceapă, pătrunjel, păstârnac și țelină. Toate aceste ingrediente se pun la fiert, iar gustul este completat de verdețuri proaspete – leuștean și mărar -, pentru o aromă aparte.

Dacă vreți să acriți ciorba, folosiți o cană de borș sau, la nevoie, puțină zeamă de lămâie.

Iată un truc simplu care transformă complet ciorba de post: legumele se dau pe răzătoare, nu se taie cubulețe. În felul acesta, aromele se vor amesteca mai bine, iar ciorba va căpăta o textură plăcută și un gust mult mai intens. La final, potriviți de sare și piper și mai lăsați încă un clocot înainte de a servi.

Ciorba de post este o mâncare simplă, rapid de făcut și ideală în preajma sărbătorilor, mai ales pentru cei care vor să mănânce mai ușor înainte de Crăciun.

Chiftele mănăstirești de post gata în 20 de minute

La felul principal puteți opta pentru chiftelele mănăstirești, care sunt o alegere excelentă. Sățioase, aromate și făcute în doar 20 de minute, aceste chiftele se prepară rapid folosind doar ingrediente de origine vegetală.

Pentru această rețetă ai nevoie de ceapă, morcov, păstârnac, fasole boabe (roșie sau albă), orez fiert, pesmet, usturoi și verdețuri proaspete (mărar și pătrunjel). Legumele se călesc ușor în puțin ulei, apoi se amestecă totul cu fasolea zdrobită, orezul și condimentele (sare, piper și cimbru).

Întreaga compoziție se amestecă bine și se formează chifteluțele, care se trec prin făină și se prăjesc până devin rumene. După prăjire, se scot pe un șervet de hârtie, pentru a elimina excesul de ulei.

Servite alături de un piure de cartofi sau o salată de murături, aceste chiftele sunt ideale pentru Postul Crăciunului. De asemenea, reprezintă o variantă și în diete.

