Două TRAMVAIE s-au ciocnit în Piaţa Traian din Timişoara: Trei persoane au fost rănite

Trei persoane au fost rănite în urma unui accident în care au fost implicate două tramvaie, produs vineri, la Timişoara.

Pompierii intervin în urma unui accident rutier produs între două tramvaie în Timisoara, Piata Traian, anunţă ISU Timiş, potrivit News.ro.

Din primele informatii, trei victime, conștiente, cooperante, necesită îngrijiri medicale.

La locul evenimentului sunt alocate o autospecială de primă interventie si comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal si victime multiple, un echipaj SMURD, din cadrul Detaşamentului 1 Timişoara şi două ambulanţe SAJ, dintre care una cu medic.

Sursa video: Tele 9TV

