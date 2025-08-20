Ipoteză șocantă în cazul accidentului MORTAL de pe Autostrada București-Pitești. Cei doi tineri și-ar fi pus capăt zilelor, din dragoste

O ipoteză șocantă se conturează în cazul accidentului mortal care a avut loc marți pe Autostrada București-Pitești. Cei doi tineri care și-au pierdut viața s-ar fi aruncat intenționat în fața autotrenului, din cauza unei povești de dragoste interzise.

Șoferul TIR-ului care i-a lovit pe cei doi tineri le-a spus polițiștilor că victimele s-ar fi îmbrățișat pe banda de urgență, iar mai apoi s-ar fi aruncat în fața vehiculului și nu i-a mai putut evita.

Între timp, anchetatorii au stabilit că protagoniștii scenei tragice sunt doi minori, o fată de 13 ani, dintr-o localitate din județul Giurgiu și un tânăr în vârstă de 15 ani, dintr-o localitate din Ialomița. O variantă ar fi că au recurs la gestul extrem pentru că familia nu era de acord cu relația lor, având în vedere maniera în care ar fi decis să-și încheie socotelile cu viața, însă doar ancheta va stabili circumstanțele exacte. Polițiștii iau în calcul toate ipotezele și au deschis un dosar penal.

Accident grav pe A1 București-Pitești

Un accident grav a avut loc pe Autostrada București-Pitești, la kilometrul 41. Doi tineri, o fată și un băiat, și-au pierdut viața după ce au fost acroșați de un tir, în timp ce se deplasau pe autostradă, ca pietoni. Oamenii legii iau în calcul și varianta sinuciderii.

Oamenii legii au în vedere și varianta sinuciderii. Șoferul camionului de mare tonaj a mărturisit că cei doi se îmbrățișau și că s-ar fi aruncat.

„Veneau, se țineau îmbrățișați. Ținea băiatul fata de umăr când am ajuns în dreptul lor, s-au luat în brațe, s-au aruncat. Eu am evitat cât am putut, m-am dus pe stânga cât am putut să evit, i-am ratat. Cred că a fost convenit că erau împreună, adică erau îmbrățișați”, a mărturisit șoferul.

Cei doi erau pietoni și se aflau pe partea carosabilă în momentul în care ar fi fost acroșați de un autotren.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, două ambulanțe SAJ, elicopterul SMURD și poliția.

„Pe autostrada A1 București-Pitești, la kilometrul 41, pe sensul de mers spre Pitești, în apropierea localității Vânătorii Mici, din județul Giurgiu, un ansamblu de vehicule a acroșat doi pietoni care se aflau pe partea carosabilă”, potrivit Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române.

Din nefericire, leziunile suferite de cele două persoane au fost grave, iar personalul medical a declarat decesul acestora.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Primarul Mangaliei e suspectat de luare de mită/DNA: „Sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza județului Constanța”

Marius Voineag, DNA: Dosarul lui Coldea a fost unul foarte greu de gestionat. DNA stă în spatele acestui dosar fără doar și poate