ACCIDENT rutier în centrul Capitalei. O mașină de Poliție a intrat în coliziune cu un autovehicul. O femeie de 22 de ani a fost rănită

Un accident a avut loc în centrul Capitalei, în zona Arcul de Triumf, miercuri 27 august, în jurul orei 10:30, între o mașină de Poliție, care se deplasa în regim prioritar, și un șofer în vârstă de 68 de ani, care se deplasa pe Bulvardul Regele Mihai, dinspre Arcul de Triumf. În urma impactului, pasagera din mașina de Poliție, în vârstă de 22 de ani, a fost rănită.

Femeia rănită, în accident, este polițistă și se afla în autospeciala Poliției, la momentul accidentului. Aceasta a fost transportată la Spitalul Elias.

La data de 27.08.2025, în jurul orei 10.30, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier în zona Piața Arcul de Triumf.

Din primele date, conducătorul unei autospeciale de poliție din cadrul Secției 2 Poliție, în vârstă de 25 de ani, care se deplasa în regim prioritar, având în funcțiune semnalele speciale de avertizare optice și acustice, pe str. Constantin Prezan dinspre Piața Charles de Gaulle către str. Mărăști, la intersecția cu bd. Regele Mihai I, a intrat în coliziune cu un autovehicul, condus de un bărbat în vârstă de 68 de ani, care se deplasa pe bd. Regele Mihai I dinspre Piața Presei Libere.

În urma accidentului de circulație, a rezultat rănirea unei polițiste, în vârstă de 22 de ani, pasager în autospecială, care a fost transportată la Spitalul Elias, în vederea acordării de îngrijiri medicale.”, a transmis Brigada Rutieră.

