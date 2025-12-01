Accident ușor provocat de două tramvaie care s-au ciocnit, luni, în centrul Bucureștiului, la intersecţia dintre bd. Doinea Cornea şi Splaiul Independenţei. În urma impactului, un minor rănit ușor a fost transportat la spital.

Potrivit Brigăzii Rutiere a Capitalei, conducătorul unui tramvai, un bărbat în vârstă de 58 de ani, care se deplasa pe bd. Doinea Cornea dinspre Bd. Iuliu Maniu către Șoseaua Orhideelor, a intrat în coliziune cu un alt tramvai care se deplasa pe același sens de circulație.

”La data de 01 Decembrie a.c., în jurul orei 15:38, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie care a avut loc la intersecţia dintre bd. Doinea Cornea şi Splaiul Independenţei. Din cercetările efectuate până la acest moment, conducătorul unui tramvai, bărbat în vârstă de 58 de ani care se deplasa pe bd. Doinea Cornea dinspre Bd. Iuliu Maniu către Șoseaua Orhideelor a intrat în coliziune cu un alt tramvai care se deplasa pe acelaşi sens de circulaţie”, a transmis, luni seară, Brigada Rutieră a Capitalei.

Șoferul a trecut de Alcooltest

Sursa citată a precizat că, în urma accidentului de circulaţie, a rezultat rănirea uşoară a unui minor, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri. ”Conducătorii de tramvaie au fost testaţi cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat find 0”, a mai transmis sursa citată.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Brigăzii Rutiere pentru determinarea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulaţie. În urma accidentului de circulație a rezultat rănirea ușoară a unui minor, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI