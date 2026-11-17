Florin Manole, ministrul Muncii, a susținut că pensiile trebuie indexate anul viitor cu 7,3%, în ciuda constrângerilor bugetare.

Florin Manole susține că pensiile ar trebui majorate cu 7,3% în 2027, conform formulei legale. Ministrul Muncii spune că va propune această variantă în Guvern, deși costul estimat este de 9,6 miliarde de lei. Pentru a asigura fondurile necesare, caută soluții de reducere a altor cheltuieli bugetare.

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Florin Manole: „Premierul a spus că pensiile vor fi majorate, iar asta se va întâmpla”

El a declarat că va solicita Casei Naționale de Pensii datele necesare pentru calcularea procentului de majorare, urmând să discute subiectul cu premierul și ministrul Finanțelor. Florin Manole a subliniat că pensiile trebuie indexate atât pentru respectarea legii, cât și pentru a compensa efectele celor 2 ani de înghețare a punctului de pensie, care au afectat puterea de cumpărare a pensionarilor și sectorul de retail.

„Eu garantez pe partea de procedură care ține de mine și anume că vom lua de la Casa de Pensii datele agregate care stau la baza calculării acestui procent, pe care îl vom discuta apoi cu prim-ministrul și cu minstrul de Finanțe. De ce există acest semn de întrebare? Premierul a spus că pensiile vor fi majorate, iar asta se va întâmpla pentru că trebuie să ținem cont și de lege, și de faptul că după 2 ani de înghețare a punctului de pensie, asta se simte foarte mult în minusul din bugetul ensionarilor, dar nu mai puțin se simte și în industriile de profil. Adică domeniul retailului este afectat de această scădere a puterii de cumpărare a cetățenilor, în general, dar aici vorbim în context despre pensionari”, a spus ministrul Muncii.

Ministrul susține că reducerea deficitului trebuie făcută prin economii în alte domenii, nu prin limitarea indexării pensiilor. O variantă analizată este plata beneficiilor sociale pe card, care ar costa de 10 ori mai puțin decât distribuirea prin Poșta Română. Măsura ar reduce cheltuielile instituțiilor din subordinea Ministerului Muncii, fără diminuarea ajutoarelor acordate persoanelor vulnerabile.

„Avem niște limitări de care trebuie să ținem cont, care țin de angajamentele noastre raportate la scăderea deficitului”

Ministrul spune că analizează inclusiv reduceri de costuri în cadrul Ministerului Muncii, pentru a identifica fondurile necesare majorării pensiilor cu 7,3%, conform legii.

„Pe de altă parte, avem niște limitări de care trebuie să ținem cont, care țin de angajamentele noastre raportate la scăderea deficitului. Și aceste limitări și angajamente sunt de nediscutat. Dacă pe acest scaun stătea un coleg de la PNL sau USR, cred că v-ar fi spus același lucru. Însă, calea de mijloc este următoarea: trebuie să respectăm angajamentele fiscal-bugetare, dar cred că trebuie s-o facem reducând alte cheltuieli sau făcând alte demersuri decât indexarea sub nivel a pensiilor. Sunt teme de economii din Ministerul Muncii, probabil că și din alte părți, care pot fi făcute și care ar lăsa un mai mare spațiu bugetar pentru această cheltuială consistentă la bugetul de stat. Da (n.r. ca pensiile să poată fi indexate cu 7,3, cum prevede legea) și eu sunt interesat și dedicat găsirii oricăror soluții, inclusiv între cheltuelile din Ministerul Muncii, pentru a putea să compensăm această cheltuială importantă”, a spus Florin Manole la Euronews.

Florin Manole a susținut că majorarea pensiilor ar avea efecte pozitive și asupra economiei, deoarece pensionarii folosesc cea mai mare parte a banilor pentru plata facturilor și cumpărături. Ministrul a explicat că sumele se întorc parțial la buget prin TVA. Totodată, susțin locurile de muncă din industriile alimentară și de bunuri de larg consum. El a amintit că înghețarea punctului de pensie timp de 2 ani a redus puterea de cumpărare a pensionarilor, considerând-o o formă de tăiere a pensiilor.

Sursă foto: Mediafax Foto

Sursă video: Euronews