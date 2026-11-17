Armata Română ar putea utiliza în curând dronele Watchkeeper XR, fabricate de compania israeliană Elbit Systems. Testele finale pentru cele 3 sisteme au fost încheiate cu succes, iar următorul pas este recepția acestora de către Ministerul Apărării Naționale (MApN). Livrarea lor, parte a unui contract de până la 427 de milioane de euro, a fost amânată de mai multe ori.

„Testele finale de acceptare pentru sistemele Watchkeeper XR s-au încheiat cu succes în această săptămână. Toate sistemele au ieșit de pe linia de producție și sunt gata de livrare”, a declarat reprezentantul Elbit, arată G4media.

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Sistemele au fost produse în România, unde procesul de localizare a fost finalizat și validat luna trecută. Mai sunt necesare documentația oficială și procedurile de recepție. Între timp, Elbit Systems caută oportunități de export pentru dronele fabricate în România, pe fondul creșterii cererii internaționale pentru astfel de echipamente. În România sunt fabricate atât dronele, cât și stațiile de control de la sol. Simultec produce materialele compozite și asigură integrarea, testarea și mentenanța sistemului, Aerostar din Bacău se ocupă de asamblarea dronelor, iar Eurobody produce stațiile terestre.

Rolul dronelor Watchkeeper XR

Dronele Watchkeeper X sunt destinate misiunilor de supraveghere și recunoaștere și sunt echipate cu un radar pentru detectarea țintelor terestre și o cameră electro-optică. Sistemele pot primi și alte echipamente în viitor, potrivit Elbit Systems.

România a comandat 3 sisteme, fiecare format din 3 drone, 2 stații de control la sol și 2 sisteme de comunicații. Operarea unui sistem necesită 3 piloți, 3 operatori și 9 tehnicieni.

Livrarea dronelor a fost întârziată de mai multe ori. În aprilie, fostul ministru interimar al Apărării, Radu Miruță, anunța penalități de aproximativ 60 de milioane de euro acumulate de Elbit Systems. Nu există informații noi despre valoarea actuală a acestora sau situația plăților. Între timp, conducerea MApN a fost preluată de Ștefan-Radu Oprea.

În noiembrie 2025, reprezentanții Elbit Systems au explicat că întârzierile au fost cauzate de războiul dintre Israel și Hamas, care a dus la redirecționarea unor resurse și mobilizarea unor angajați. Ulterior, Israelul a intrat într-un nou conflict militar, cu Iranul. Compania are o prezență importantă în industria de apărare din România, unde deține 7 unități de dezvoltare și producție. Cele 3 sisteme Watchkeeper XR fac parte dintr-un contract semnat în 2022.

Sursă foto: Mediafax Foto