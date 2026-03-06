Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare nenorocire a unui om”

Medicul Virgiliu Stroescu atrage atenția asupra cartofilor prăjiți, aliment de avarie în perioada postului. Este o alegere pe cât de sățioasă, pe atât de toxică în anumite condiții de preparare sau consum.

Cartofii sunt un aliment de bază în perioada postului, dar efectele asupra organismului depind de modul în care sunt consumați și de cantitatea ingerată. Fiind bogați în carbohidrați cu indice glicemic ridicat, aceștia sunt digerați și absorbiți rapid în sânge sub formă de glucoză, ceea ce determină creșterea bruscă a glicemiei, urmată de o scădere a felului de rapidă, spune Virgiliu Stroescu.

Acest proces poate duce la senzația de foame mai repede și, în timp, poate favoriza rezistența la insulină și creșterea în greutate. Totuși, conținutului lor de energie, cartof oferă o sursă rapidă, fiind utile pentru cei care au nevoie de un boost de vitalitate, afimă specialistul.

Unde greșim

Problema este că această energie nu este de lungă durată, mai ales dacă sunt consumați fără o sursă de proteine ​​vegetale, cum ar fi nucile, semințe sau fasolea.

Dacă sunt prăjiți în ulei rafinat, cartofii pot deveni sau sursă de grăsimi oxidate și compuși toxici, favorizând inflamația în corp și afectând sănătatea cardiovasculară. În plus, în timpul prăjirii se formează acrilamida, o substanță considerată potențială cancerigenă.

Pe de altă parte, cartofii fierți sau copți păstrează o cantitate bună de fibre și amidon rezistent, care hrănește bacteriile benefice din intestin, favorizând digestia și prevenind constipația. Dacă sunt lăsați să se răcească înainte de consum, amidonul devine mai rezistent și poate avea efecte probiotice, reamintește medicul Stroescu.

Ce alte beneficii au cartofii

Un alt beneficiu al cartofilor este conținutul lor de potasiu, un mineral esențial pentru echilibrul electrolitic și sănătatea musculară.

Acest aspect este important mai ales în post, când organismul elimină mai multe lichide și poate avea nevoie de reechilibrare minerală. Așadar, cartofii pot fi o sursă bună de energie în post, dar trebuie să consumați cu moderație și într-o formă sănătoasă – fierți, copți sau sotați cu puțin de măsline. Evitarea prjelilor și combinarea lor cu legume și proteine ​​vegetale unui ajutor la menținerea echilibrului nutrițional optim.

Fără hrană, fără distrageri, doar corpul tău și un ceas biologic care începe să funcționeze altfel. După o zi, rezervele de energie se epuizează. După două, corpul schimbă sursa de combustibil.

Dr. Virgiliu Stroescu, medic primar în endocrinologie și nutriție, subliniază importanța consumului de alimente crude pentru efectele lor vindecătoare. El menționează că alimentele care nu pot fi consumate crude, precum fasolea și cartofii, deși sănătoase, nu au aceleași proprietăți vindecătoare ca cele crude.

Virgiliu Stroescu, despre post și alte combinații nefericite

De asemenea, Dr. Stroescu recomandă evitarea combinațiilor alimentare nepotrivite, cum ar fi asocierea carbohidraților (pâ, orez, cartofi) cu alimente acide (lămâi, portocale, roșii), deoarece acestea pot provoca fermentație și pot împiedica digestia eficientă a carbohidraților.

„Postul intermitent este unul inteligent. Este puțin cam greu, dar este foarte bun. Pentru ca să fie digerată, avem nevoie de glucide.

În momentul în care nu mai mâncăm o viață glucide și se duc toate rezervele, organismul metabolizează și reduce grăsimile.