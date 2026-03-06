„Nu aveţi a vă teme de absolut nimic,. Bucuraţi-vă că sunteţi aici, bucuraţi-vă că sunteţi împreună. Ăsta e cel mai mare câştig. Şi întoarceţi-vă acasă cu amintiri plăcute, gândindu-vă că aţi avut şansa să fiţi aproape de un război dintr-o zonă foarte importantă a lumii. Dar un război care nu vă priveşte pe voi, nu mă priveşte pe mine. Jocul este la alt nivel”

Asta se aude pe înregistrarea intrată în posesia Gândul. Atât a reușit Consulul României în Dubai, Viorel Riceard Badea, să rostească, ca încurajare, în fața unor minori speriați și departe de casă – să se bucure că în jurul lor cad bombe și drone. Scena se petrece în fața copiilor din grupul din Vrancea, rămas blocat în Dubai din cauza conflictului armat din Orientul Mijlociu.

După declaraţia nonşalantă în care spunea că nu-i pasă de faptul că un copil român de 17 ani a rămas captiv în războiul din Dubai, din cauza a ceea ce pare o luptă politică dintre şefa Ministerului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu şi fostul premier al României, Victor Ponta, tatăl fetei, consulul recidivează.

Acesta le spune copiilor din grup că trebuie să fie bucuroşi că „aţi avut şansa să fiţi aproape de un război dintr-o zonă foarte importantă a lumii„.

Viorel Riceard Badea a fost filmat de cineva din grupul de copii şi profesori din Focşani pe care diplomatul încerca să-i liniştească într-o manieră nu tocmai diplomată. Mai precis, acesta le spunea copiilor următoarele cuvinte:

„Nu aveţi a vă teme de absolut nimic,. Bucuraţi-vă că sunteţi aici, bucuraţi-vă că sunteţi împreună. Ăsta e cel mai mare câştig. Şi întoarceţi-vă acasă cu amintiri plăcute, gândindu-vă că aţi avut şansa să fiţi aproape de un război dintr-o zonă foarte importantă a lumii. Dar un război care nu vă priveşte pe voi, nu mă priveşte pe mine. Jocul este la alt nivel”, le-a transmis consulul copiilor.

Ulterior, filmul a circulat pe un grup de whatsapp al părinţilor şi copiilor plecaţi în Dubai, consulul a încercat să-i determine pe aceia care l-au filmat să nu îl distribuie, negând că ar fi spus ceea ce tocmai se aude pe acest video.

Scena a fost confirmată pentru Gândul de mai mulți părinți.

Cei 28 de elevi din clasele V-XII, însoţiţi de profesoarele Oana Nedelcu şi Ligia Harasim, erau în vacanţă în Dubai, şi au revenit vineri, 6 martie, în România.

Contactat de Gândul, consulul României în Dubai a revenit cu telefon la apelul nostru, iar când a auzit întrebarea, a închis brusc, înainte să ne explice ce a vrut să spună copiilor prin ceea ce le-a transmis.

Consulul României în Dubai a spus şi că era „ocupat cu altceva” când un copil român a fost abandonat de statul român, într-o zonă de conflict

Reacţia consulului României în Dubai vine la scurt timp după o altă declaraţie controversată a acestuia, pentru Gândul, când a răspuns că nu este interesat că un copil român a fost lăsat în urmă de angajaţii MAE din cauză că nu a fost considerat prioritate de către instituţiile statului român.

Consulul a motivat că nu ştie despre ce ar fi vorba pentru simplul motiv că vorbea la telefon „cu un milion de români cu un milion de probleme”; români care-l acuză, în număr tot mai mare, de faptul că nu a fost de găsit şi nici de ajutor în vreun anume fel pentru aceia care ar fi vrut să ştie cum se pot întoarce mai repede în ţară, din zona de conflict.

„Reporter Gândul: Dar cum stau lucrurile? Riceard Badea: Sincer, nu ştiu că n-am fost acolo, eram cu un milion de români, pe telefon, care au un milion de probleme şi numai de-asta n-avem chef acum, înţelegeţi şi nici nu mă interesează, sincer. Nu ştiu absolut nimic despre chestia asta. Reporter Gândul: Şi nu v-ați interesat să vedeți dacă este adevărat sau nu, că totuși este o acuzație destul de gravă?! Riceard Badea: Mă credeţi că nu mă interesează? De ce m-ar interesa? Reporter Gândul: Cum să nu vă intereseze că unui copil i s-a refuzat accesul? De ce? Pe ce motiv? Riceard Badea: Da, îmi pare rău! Dacă se constată aşa nu e în regulă, sunt de acord cu dvs. Nu am avut cum să ştiu chestia asta pentru că eu eram cu oameni, mă înţelegeţi, pe trei telefoane…. Reporter Gândul: Eu v-am înţeles, dar aţi spus dacă se constată. Cine să constate dacă pe dvs nu vă interesează? Riceard Badea: Repet, eram ocupat cu altceva, cu situaţia românilor”, este dialogul pe care Gândul l-a avut joi cu consulul Riceard Badea despre faptul că fiica lui Victor Ponta, Irina, a fost abandonată de statul român într-o zonă de conflcit pentru că n-a considerat-o o prioritate pentru evacuare.

Viorel Riceard Badea este cunoscut cu o activitate politică liberală, în spate, iar în anul 2023,acesta a fost numit consul general al României în Dubai, la propunerea MAE şi, potrivit surselor Gândul, în urma insistenţelor fostului preşedinte al României, Klaus Iohannis. Este în vârstă de 57 de ani.

