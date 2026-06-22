Dragoș Pîslaru îl acuză pe ministrul desemnat al Transporturilor că și-a asumat merite pentru o realizare deja obținută de România

Dragoș Pîslaru a acuzat că Ministrul desemnat al Transporturilor din Guvernul Veștea, Cristian Pistol, s-a lăudat la audieri cu „ceea ce deja România a obținut”.

Pîslaru acuză că Ministrul desemnat al Transporturilor din Guvernul Veștea s-a lăudat la audieri cu „ceea ce deja România a obținut”

Pîslaru critică declarațiile lui Pistol făcute în comisie privind recepționarea autostrăzilor pe baza progresului fizic al lucrărilor și susține că Pistol și-a atribuit merite pentru o măsură care era deja obținută de România. Pîslaru a afirmat că acest lucru fusese deja realizat, inclusiv prin demersurile menționate anterior de premier.

„Nu pot să nu remarc și ce s-a întâmplat astăzi în comisie când domnul Pistol a fost audiat. Domnul Pistol ne anunța, practic, că dumnealui va merge la Comisie și că va cere ca să putem să fie recepționat pe bază de progres fizic autostrăzile în funcție de realizare.

Ei bine, aș vrea să anunț foarte clar public că dumnealui ce a făcut e, de fapt, să se laude cu ce deja România a obținut, așa cum a menționat și domnul prim-ministru. Lucrul acesta este deja obținut”, a declarat Pîslaru.

Pîslaru a precizat că loturile autostrăzii A7 vor fi finalizate prin PNRR: „Plata la 31 august va ține cont de stadiul pe care îl avem și de finalizarea lor parțială. Evident, bugetarea lor este integrală. Mesajul meu către românii în acest moment este legat de faptul că aceste proiecte – unele dintre ele cu anumite întârzieri, în ciuda mobilizării exemplare a constructorilor – aveau un risc de finalizare până pe 31 august, care acum a fost complet rezolvat”, a declarat Pîslaru.