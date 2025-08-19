Dragoș Pîslaru REFUZĂ să comenteze pe tema înghețării pensiilor și salariilor: „O perioadă crucială. O putem depăși „en fanfare”

„Există o hotărâre de Guvern pentru acordarea a 1,7 milioane de lei pentru Rona de Sus. „, a declarat Ioana Dogioiu.
„Există o hotărâre de Guvern pentru acordarea a 1,7 milioane de lei pentru Rona de Sus. „, a declarat Ioana Dogioiu.
„România nu va intra în incapacitate de plată. Trebuie să explicăm aceste măsuri. Vom avea o sumă record care va intra în România, 15 miliarde de euro. Vreau să mă asigur, în calitate de ministru, că nu vom rata această șansă.”, a precizat ministrul.
Avertismentul Agenției Fitch cu privire la faptul ca România ar putea ajunge la o datorie publică 70%.
„Avem un mandat complet nepopular. Toată lumea strânge curea, de la firme la bănci. Este foarte important să înțelegem că e un proces de societate. Ne trebuie un termen de doi ani de zile în care să reașezăm investițiile. Avem multe resurse europene la dispoziție. Este o perioadă crucială pe care o putem să o depășim „en fanfare”. Asta e frumusețea situației. „, a declarat Pîslaru.
„Ceea ce e crucial e ca după această perioadă să reîncurajăm creșterea economică. PIB-ul crește, atunci procentul datoriei în PIB scade. Nu creștem datoria publică. Nu suntem încă în recesiune. Sectorul de construcții ar trebui să bubuie”
Dragoș Pîslaru a refuzat să răspundă cu privire la înghețarea pensiilor și salariilor.
„Acea casă din declarația de avere nu este în Bruxelles, cheile și semnarea actului la notariat a fost făcut pe 5 august. Deplasările pe care le-am făcut au fost făcute înainte de 5 august și toate aceste informații sunt eronate.
Am cerut pentru următoarea deplasare ca aceste cheltuieli să nu mai fie decontate. Să nu mai existe dubii pe acest subiect, am decis acest lucru.”, a declarat Dragoș Pîslaru.
„În acest moment există 3 investigații. Două investigați, Ministerul de Educație prin dep. de PNRR. MIPE s-a sesizat pe PNRR. Aceste două sesizări automate vin legate de procedura de sistem de management pe PNRR. Peste acestea, eu am trimis Corpul de Control.
Există posibilitatea ca pe zona de legalitate pașii să țină, dar există întrebări. Ca să mă asigur că am o înțelegere cu privire la acest subiect în calitate de ministru. Nu este o anchetă de a judeca, ci de a stabili dacă există suspiciune, pentru a transmite informație către Parchetul European. Investigația este în derulare. Până la sf. lunii sper să am o privire generală cu privire la acest subiect.”
„În acest moment vă pot spune că rămânem cu 21,5 miliarde pe PNRR și suma totală a contractelor era 47,4 miliarde, doar făcând o diferență, discutăm de sume care depășesc 25 de miliarde de euro”, a declarat Dragoș Pîslaru.
„Nu știm care pică pentru că nu s-a început nimic și ce sume sunt la proiectele peste 30% și sunt în proiectele care intră în PNRR și vor fi terminate anul viitor.”
„Vom avea un memorandum din partea MIPE: cum monitorizăm, ce date avem nevoie ca să putem oferi informații în spațiul public. Urmează o nouă OUG, care clarifică fluxurile financiare, ce se întâmplă cu proiectele care începuseră deja pe PNRR. Nu întrerupem contracte de lucrări, doar ne uităm la sursa de finanțare.”
Dragoș Pîslaru a comunicat ce s-a stabilit în ședința de Guvern referitor la proiectele ce vor fi finanțate prin PNRR.
„Acest OUG continuă procesul prin obținerea unui preacord cu Comisia Europeană care consumă integral fondurile europene nerambursabile. Pentru prima a fost pus un memorandum public cu privire la investițiile PNRR.
Textul OUG se uită la o cazuistică diferită. Acolo unde nu ai contractat până acum, nu mai are rost să contractezi. Acolo unde ai contractat și nu ai început, aceste proiecte ar trebui închise. Dacă lucrările sunt 30% ca progres, aceste lucrări se suspendă.
În termen de 15 zile de la adoptarea OUG, ministerele trebuie să spună referitor la proiectele aflate sub 30% progres fizic, trebuie să spună costul, bugetul, componenta ramburasiblă, nerambursabilă, bani publici, de ce crede că îl termină la timp. Să ne asigurăm că acel proiect îndeplinește jaloane și țintele și riscurile asociate implementării. Ministerele au o ultimă șansă.
În termen de 15 zile, vom avea o transparență, care sunt proiectele, bucată cu bucată ce vor fi implementate. Proiectele nu sunt ale MIPE. Acest OUG este un pas înainte pentru transparentizare”
„Proiectele care nu vor încăpea în această anvelopă a PNRR vom găsi sursele alternative de finanțare.”
