Dragoș Pîslaru REFUZĂ să comenteze pe tema înghețării pensiilor și salariilor: „O perioadă crucială. O putem depăși „en fanfare”

„România nu va intra în incapacitate de plată. Trebuie să explicăm aceste măsuri. Vom avea o sumă record care va intra în România, 15 miliarde de euro. Vreau să mă asigur, în calitate de ministru, că nu vom rata această șansă.”, a precizat ministrul.

Avertismentul Agenției Fitch cu privire la faptul ca România ar putea ajunge la o datorie publică 70%.

„Avem un mandat complet nepopular. Toată lumea strânge curea, de la firme la bănci. Este foarte important să înțelegem că e un proces de societate. Ne trebuie un termen de doi ani de zile în care să reașezăm investițiile. Avem multe resurse europene la dispoziție. Este o perioadă crucială pe care o putem să o depășim „en fanfare”. Asta e frumusețea situației. „, a declarat Pîslaru.

„Ceea ce e crucial e ca după această perioadă să reîncurajăm creșterea economică. PIB-ul crește, atunci procentul datoriei în PIB scade. Nu creștem datoria publică. Nu suntem încă în recesiune. Sectorul de construcții ar trebui să bubuie”

Dragoș Pîslaru a refuzat să răspundă cu privire la înghețarea pensiilor și salariilor.