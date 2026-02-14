Prima pagină » Actualitate » Verdictul unui american din Florida la prima întâlnire cu șoriciul: „Nu e rău. Cred că asta ar merge cu câteva beri, vreo şapte, sau 10”

14 feb. 2026, 12:10, Actualitate
Mutat din însorita Florida într-un sat pitoresc din România, la aproximativ două ore de București, americanul Mike trăiește o poveste inedită. Deși părinții săi sunt români, abia la prima vizită în țară a simțit cu adevărat legătura cu locul din care își are rădăcinile.

Recent, Mike și-a surprins urmăritorii cu o reacție savuroasă la unul dintre cele mai tradiționale preparate românești: șoriciul. Curios și cu zâmbetul pe buze, americanul a decis să încerce pentru prima dată pielea de porc pârlită și servită rece, publică Observator.

„Nu ştiu ce părere să am despre asta. Ăsta e şorici şi sunt pe cale să-l încerc. Pentru prietenii mei americani, asta e piele de porc. Pur şi simplu o mănânci, nu e gătită sau … într-un fel e gătită, dar nu e caldă, se consumă rece. foarte gumoasă, nişte sos picant ar merge bine. Are o aromă foarte puternică.

Nu e rău, nu e felul meu preferat, dar nu e nici rău. Cred că asta cu câteva beri, vreo şapte sau 10, ar merge bine. Românii ştiu ce fac, cu siguranţă”, spune Mike, într-un videoclip postat pe TikTok.

Mike, americanul de la țară

Reacția lui sinceră și plină de umor a cucerit rapid TikTokul. Deși șoriciul nu a devenit instant preparatul său preferat, Mike a apreciat experiența autentic românească și, mai ales, tradiția din spatele ei.

Stabilit acum în mediul rural, americanul spune că iubește fiecare clipă petrecută în România: oamenii calzi, mâncarea gustoasă, obiceiurile și cultura care l-au făcut să se simtă acasă. Într-un comentariu lăsat la unul dintre videoclipurile sale, mărturisea cu emoție că nu crede că ar mai putea pleca vreodată de aici.

Povestea lui e încă o dovadă că România poate fi „acasă” chiar și pentru cei care o descoperă mai târziu. Iar dacă până și un american din Florida ajunge să mănânce șorici cu zâmbetul pe buze, înseamnă că tradițiile noastre chiar au ceva special, conchide Observator.

