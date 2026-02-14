Prima pagină » Actualitate » Ciprian Șerban, încântat de prezența TAROM la Târgul de Turism: „Confirmă evoluția companiei către o abordare matură a spiritului antreprenorial”

Ciprian Șerban, încântat de prezența TAROM la Târgul de Turism: „Confirmă evoluția companiei către o abordare matură a spiritului antreprenorial”

14 feb. 2026, 12:17, Actualitate
Ciprian Șerban, încântat de prezența TAROM la Târgul de Turism: „Confirmă evoluția companiei către o abordare matură a spiritului antreprenorial”
Ciprian Șerban, încântat de prezența TAROM la Târgul de Turism / Sursa FOTO: Ciprian Serban Facebook

Într-o postare pe Facebook, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, apreciază prezența TAROM la Târgul de Turism, organizat în aceste zile în București. El susține că standul companiei naționale de transport aerian este „un spațiu modern, deschis și orientat spre dialog”.

Șerban a postat pe contul personal de Facebook propriile aprecieri cu privire la prezența TAROM la Târgul de Turism.

Șerban: „Direcția în care îmi doresc să evolueze compania”

„M-am bucurat să văd TAROM prezent la ediția din acest an a Târgului de Turism al României și am vizitat cu plăcere standul companiei naționale de transport aerian, un spațiu modern, deschis și orientat spre dialog cu publicul și partenerii din industrie.

Participarea TAROM la acest târg confirmă evoluția companiei către o abordare matură a spiritului antreprenorial, capabilă să genereze valoare adăugată atât în zona de business, prin identificarea unor noi oportunități de afaceri și consolidarea parteneriatelor din turism, cât și în cea a serviciilor dedicate pasagerilor care, în spațiul de informare, vânzare și interacțiune directă cu publicul, pot obține o ofertă competitivă.

Vizitatorii standului TAROM pot descoperi ofertele companiei și beneficia de tarife speciale la biletele de avion – începând de la 21 de euro pe rutele interne și de la 79 de euro pentru destinațiile externe.

Astăzi, compania organizează și o activitate dedicată publicului – „Roata Norocului” – cu premii atractive: pachete City Break, invitații la TAROM Business Lounge Otopeni, machete de avion, materiale promoționale și surprize oferite de partenerii TAROM.

Prezența la acest târg confirmă direcția în care îmi doresc să evolueze compania: o abordare coerentă, modernă și orientată spre experiența pasagerilor, consolidând rolul TAROM ca partener relevant pentru turismul românesc și pentru mobilitatea aeriană”, a scris pe Facebook Ciprian Șerban. 

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ciprian Șerban, pe șantierul viitoarei stații de metrou Gara Băneasa, parte a Magistralei 6. „Obiectivul nostru rămâne clar”

Ministrul Transporturilor anunță construirea mai multor drumuri de mare viteză: „255 kilometri, gata până la finalul anului 2026”

Ciprian Șerban s-a întâlnit cu delegația sud-coreeană a companiei Hyundai Rotem. „Proiectul DACIA, o propunere amplă care vizează localizarea producției de material rulant în România”

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Oferta Single Valentine’s Day. Hotelul unde poți petrece Ziua Îndrăgostiților în liniște, fără partener
12:54
Oferta Single Valentine’s Day. Hotelul unde poți petrece Ziua Îndrăgostiților în liniște, fără partener
INEDIT Verdictul unui american din Florida la prima întâlnire cu șoriciul: „Nu e rău. Cred că asta ar merge cu câteva beri, vreo şapte, sau 10”
12:10
Verdictul unui american din Florida la prima întâlnire cu șoriciul: „Nu e rău. Cred că asta ar merge cu câteva beri, vreo şapte, sau 10”
FLASH NEWS Dragoş Pîslaru se face scut pentru Ilie Bolojan: „Nu, nu Bolojan a dus România în gard”. Pe cine dă vina ministrul Fondurilor UE
12:03
Dragoş Pîslaru se face scut pentru Ilie Bolojan: „Nu, nu Bolojan a dus România în gard”. Pe cine dă vina ministrul Fondurilor UE
Rețeta de clătite a lui Gordon Ramsay cu ingrediente pe care toți le avem acasă
12:00
Rețeta de clătite a lui Gordon Ramsay cu ingrediente pe care toți le avem acasă
UTILE Savarina, prăjitura copiilor din anii ’70, a revenit în cofetării. Se poate prepara și acasă. Rețeta pe care nu o puteți rata
11:52
Savarina, prăjitura copiilor din anii ’70, a revenit în cofetării. Se poate prepara și acasă. Rețeta pe care nu o puteți rata
GALERIE FOTO Cât costă o prăjitură și o cafea la Palatul Versailles, al „Regelui-Soare”, de Sfântul Valentin, în 2026
11:40
Cât costă o prăjitură și o cafea la Palatul Versailles, al „Regelui-Soare”, de Sfântul Valentin, în 2026
Mediafax
Persoanele cu dublă cetățenie nu vor mai avea acces în Marea Britanie dacă nu prezintă pașaport britanic valabil
Digi24
China amenință cu „toate măsurile necesare” după ce CIA a publicat un clip în limba chineză pentru recrutarea de ofițeri
Cancan.ro
Un nou caz Iorgulescu? În ce țară ar fi fugit Victoraș Micula după ce a fost condamnat la închisoare!
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
Maria Iordănescu, urmărită și pe stradă, și în local. Panică în vacanță pentru fiica lui Anghel Iordănescu
Mediafax
Președintele PSD București, Daniel Băluță: Privind în perspectivă, este normal să iau în calcul o candidatură pentru Capitală
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Polițiștii se deplasau spre același incident
Cancan.ro
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primele imagini cu mașina din București care a izbucnit în flăcări
Descopera.ro
Cazul straniu al broaștelor care explodează. Ce s-a întâmplat în 2005 într-un oraș german?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
De ce căutarea obsesivă a fericirii ne face, paradoxal, mai nefericiți
VIDEO Ion Cristoiu: Până acum Ilie Bolojan a ocolit dezbaterea în Parlament a Pachetelor. Acum vrea să ocolească chiar Parlamentul
12:47
Ion Cristoiu: Până acum Ilie Bolojan a ocolit dezbaterea în Parlament a Pachetelor. Acum vrea să ocolească chiar Parlamentul
VIDEO Dan Dungaciu: „Bulgaria și Ungaria au acceptat aderarea la Consiliul pentru Pace. Guvernanții noștri ar trebui să învețe de la ei”
12:00
Dan Dungaciu: „Bulgaria și Ungaria au acceptat aderarea la Consiliul pentru Pace. Guvernanții noștri ar trebui să învețe de la ei”
HOROSCOP Anul Nou Chinezesc. Calul de Foc a început să galopeze nărăvaș prin lume și generează conflicte. Ar putea fi mai rău decât anii Tigrului și Șobolanului
12:00
Anul Nou Chinezesc. Calul de Foc a început să galopeze nărăvaș prin lume și generează conflicte. Ar putea fi mai rău decât anii Tigrului și Șobolanului
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Mă așteptam ca CCR să aibă un grup statuar și m-am trezit că toată lumea o înjură”
11:30
Ion Cristoiu: „Mă așteptam ca CCR să aibă un grup statuar și m-am trezit că toată lumea o înjură”
ACTUALITATE Ministrul Apărării, Radu Miruţă: România are, brusc, 21 de proiecte noi pentru înzestrarea Armatei
11:20
Ministrul Apărării, Radu Miruţă: România are, brusc, 21 de proiecte noi pentru înzestrarea Armatei
ULTIMA ORĂ La München, Maia Sandu s-a întâlnit, până acum, cu Marco Rubio, Mark Rutte, directorul BND și premierul Suediei. Nicușor Dan a preferat să nu meargă “teleleu” prin lume și a rămas acasă
11:03
La München, Maia Sandu s-a întâlnit, până acum, cu Marco Rubio, Mark Rutte, directorul BND și premierul Suediei. Nicușor Dan a preferat să nu meargă “teleleu” prin lume și a rămas acasă

Cele mai noi

Trimite acest link pe