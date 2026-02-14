Ciprian Șerban, încântat de prezența TAROM la Târgul de Turism: „Confirmă evoluția companiei către o abordare matură a spiritului antreprenorial”

Într-o postare pe Facebook, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, apreciază prezența TAROM la Târgul de Turism, organizat în aceste zile în București. El susține că standul companiei naționale de transport aerian este „un spațiu modern, deschis și orientat spre dialog”.

Șerban a postat pe contul personal de Facebook propriile aprecieri cu privire la prezența TAROM la Târgul de Turism.

Șerban: „Direcția în care îmi doresc să evolueze compania”

„M-am bucurat să văd TAROM prezent la ediția din acest an a Târgului de Turism al României și am vizitat cu plăcere standul companiei naționale de transport aerian, un spațiu modern, deschis și orientat spre dialog cu publicul și partenerii din industrie.

Participarea TAROM la acest târg confirmă evoluția companiei către o abordare matură a spiritului antreprenorial, capabilă să genereze valoare adăugată atât în zona de business, prin identificarea unor noi oportunități de afaceri și consolidarea parteneriatelor din turism, cât și în cea a serviciilor dedicate pasagerilor care, în spațiul de informare, vânzare și interacțiune directă cu publicul, pot obține o ofertă competitivă.

Vizitatorii standului TAROM pot descoperi ofertele companiei și beneficia de tarife speciale la biletele de avion – începând de la 21 de euro pe rutele interne și de la 79 de euro pentru destinațiile externe.

Astăzi, compania organizează și o activitate dedicată publicului – „Roata Norocului” – cu premii atractive: pachete City Break, invitații la TAROM Business Lounge Otopeni, machete de avion, materiale promoționale și surprize oferite de partenerii TAROM.

Prezența la acest târg confirmă direcția în care îmi doresc să evolueze compania: o abordare coerentă, modernă și orientată spre experiența pasagerilor, consolidând rolul TAROM ca partener relevant pentru turismul românesc și pentru mobilitatea aeriană”, a scris pe Facebook Ciprian Șerban.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ciprian Șerban, pe șantierul viitoarei stații de metrou Gara Băneasa, parte a Magistralei 6. „Obiectivul nostru rămâne clar”