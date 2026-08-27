Poliția din Republica Moldova a fost sesizată, joi dimineață, de un cetățean care a observat un obiect zburător căzut la sol în apropierea traseului Chișinău – Basarabeasca.

UPDATE: ”În urma examinării la fața locului, pe marginea traseului spre Basarabeasca, în extravilanul satului Carabetovca, a fost depistat corpul deteriorat al unui aparat de zbor fără pilot, de model „Пародия”, avariat în urma impactului cu un copac de pe marginea drumului. În urma verificărilor efectuate, inclusiv cu raze X, nu au fost depistate dispozitive sau substanțe explozive. Poliția continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului”, arată Poliția Republicii Moldova.

Știrea inițială:

”Cu puțin timp în urmă, Poliția a fost sesizată de către un cetățean despre prezența unui obiect zburător căzut la sol în apropierea traseului Chișinău–Basarabeasca. La fața locului s-au deplasat imediat polițiștii, care au identificat obiectul indicat și securizeazǎ perimetrul. Specialiștii urmează sǎ examineze obiectul pentru a stabili proveniența, tipul și circumstanțele în care acesta a ajuns în zonă. Poliția va reveni cu informații suplimentare după finalizarea verificărilor. Îndemnăm cetățenii să evite apropierea de obiecte similare și să anunțe imediat autoritățile prin intermediul Serviciului 112”, a anunțat poliția din Republica Moldova.

Spațiul aerian al R. Moldova, survolat ilegal de cinci drone într-o singură noapte

Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost traversat neautorizat de cinci drone în cursul nopții trecute, pe fondul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei, aartă presa de peste Prut.

Unele au zburat și câte 12 minute deasupra R. Moldova, însă toate s-au întors în Ucraina. Potrivit Serviciului Operații Aeriene al Armatei Naționale, incursiunile au fost monitorizate în strânsă colaborare cu partenerii internaționali, notează radiomoldova.md.