Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis joi, 27 august, un mesaj pe rețelele sociale cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Șefa statului a evocat momentul proclamării independenței și sacrificiile oamenilor care au luptat pentru suveranitatea țării și i-a îndemnat pe cetățeni să rămână uniți, să aibă încredere în țara lor și să continue să construiască un stat liber și puternic.

În deschiderea mesajului, Maia Sandu a adus un omagiu generației Renașterii Naționale, care și-a asumat riscuri și sacrificii pentru dreptul de a trăi liber acasă și pentru a lăsa copiilor o țară liberă.

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„Acum 35 de ani, la această oră, moldoveni din toată țara soseau în Chișinău și veneau pe jos, cu tricolorul și icoane, spre Piața Marii Adunări Naționale. Republica Moldova nu își proclamase încă independența. Însă nimic nu mai putea opri libertatea și independența din sufletele acelor oameni, oameni a căror țară a fost, cu 50 de ani în urmă, ocupată militar și inclusă cu forța în Uniunea Sovietică. Moldovenii Renașterii Naționale au înfruntat riscuri mari în lupta lor: să fie dați afară de la lucru, să fie dați afară de la universitate, să fie umiliți public, arestați, interogați, dar și-au asumat toate aceste riscuri pentru că voiau să trăiască liber la ei acasă și se simțeau datori să lase copiilor lor o țară liberă. Eroii acelor zile, concetățenii țării noastre, au avut condiții mult mai vitrege în drumul lor pentru țară și pentru dobândirea suveranității. Nu au căzut în disperare, au continuat să lupte, să se ridice pentru nașterea statului nostru. Ei și-au făcut datoria, au creat un stat independent. Noi avem datoria să-l creștem, să nu ne pierdem speranța, să continuăm lupta”, a transmis președinta Republicii Moldova.

Maia Sandu: „Să ne aducem aminte că nu avem altă țară”

Președinta Republicii Moldova a vorbit și despre greutățile cu care se confruntă țara și a subliniat că acestea nu trebuie să afecteze încrederea cetățenilor în viitorul țării.

„În ciuda greutăților prin care trecem împreună, în ciuda greșelilor făcute din mers, în ciuda unor neînțelegeri, să ne aducem aminte că nu avem altă țară. Suntem norocoși că suntem liberi și trăim în pace. Să ne aducem aminte că, datorită rezistenței ucrainenilor, noi trăim în liniște acasă. Să ne amintim că am câștigat mulți prieteni în ultimii ani. Ei ne ajută când avem nevoie, dar și noi dăm o mână de ajutor, așa cum se cuvine unui stat matur”.

Aceasta a amintit și de presiunile economice și energetice cu care țara s-a confruntat în trecut și a evidențiat schimbările din ultimii ani.

„Să ne aducem aminte că acum câțiva ani fructele și legumele noastre erau distruse de tractoarele rusești și ni se deconectau lumina și căldura la indicația Moscovei. Azi, produsele noastre sunt apreciate în Europa și ne decidem viitorul fără șantaj energetic. Să ne aducem mai des aminte ce am reușit ca țară în acești 35 de ani. Faptul că avem mai multe probleme de rezolvat nu anulează progresul făcut de Moldova și de oamenii săi”.

„Independența ne-a unit acum 35 de ani și ne unește”

Maia Sandu a mai transmis că independența Republicii Moldova reprezintă un punct comun pentru cetățeni, indiferent de diferențele dintre aceștia.

„Independența ne-a unit acum 35 de ani și ne unește indiferent de vârstă, profesie, limba vorbită, localitate sau viziune politică, pentru că, în esență, ne dorim aceleași lucruri: ca familia și țara noastră să fie în siguranță, generațiile tinere să își vadă viitorul acasă, tradițiile noastre să trăiască mulți ani înainte, vocea noastră să fie respectată. Independența nu ne cere să fim identici, ci să fim liberi împreună”.

În finalul mesajului, șefa statului a reafirmat direcția europeană a Moldovei și a subliniat că parcursul european trebuie să meargă mână în mână cu protejarea identității naționale.