Atac în Strâmtoarea Ormuz. O navă a fost lovită de un „proiectil necunoscut” și a luat foc

O navă care tranzita Strâmtoarea Ormuz a fost lovită de un „proiectil necunoscut”, iar la bord a izbucnit un incendiu, anunță agenția maritimă britanică UKMTO.

Un nou incident maritim ridică nivelul de tensiune în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de energie. O navă a fost lovită în cursul nopții de miercuri spre joi de un „proiectil necunoscut”, impactul provocând un incendiu la bord, relatează CNN.

„A fost lovită de un proiectil necunoscut care a provocat un incendiu la bord, ce a fost între timp stins”, a transmis UKMTO, agenția maritimă britanică pentru operațiuni comerciale maritime.

Primele informații indică faptul că membrii echipajului nu au fost răniți.

Nu au fost făcute publice nici naționalitatea navei și nici direcția în care aceasta se deplasa în momentul incidentului. De asemenea, informațiile disponibile nu indică deocamdată cine a lansat proiectilul și nici natura exactă a acestuia.

Tensiuni tot mai mari în Strâmtoarea Ormuz

Incidentul se produce într-un context de securitate extrem de fragil în regiune, după declanșarea, la 28 februarie, a ofensivei israeliano-americane împotriva Iranului.

De atunci, navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz au fost vizate în mod repetat de atacuri, transformând una dintre cele mai sensibile căi navigabile ale lumii într-un punct major de risc pentru transportul maritim internațional.

Iranul revendică de la declanșarea conflictului controlul asupra acestei rute maritime strategice. De cealaltă parte, Statele Unite susțin că dețin controlul total asupra strâmtorii.

Strâmtoarea Ormuz are o importanță strategică uriașă deoarece reprezintă legătura maritimă dintre Golful Persic și Golful Oman, fiind utilizată pentru transporturile energetice provenite din mai multe dintre marile state producătoare ale regiunii.